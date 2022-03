Heeresmusikkorps Ulm gastiert in Ellwangen

Am Dienstag, 15. März, 19.30 Uhr, gastiert das Heeresmusikkorps Ulm in der Ellwanger Rundsporthalle. Bei dem Heeresmusikkorps handelt es sich um ein professionelles Blasorchester. Die 50 studierten Musikerinnen und Musiker umrahmen Veranstaltungen der Bundeswehr, geben Wohltätigkeitskonzerte, präsentieren Musikshows und vertreten dabei die Bundesrepublik Deutschland im In- und Ausland. Das Konzertprogramm in Ellwangen wird eine Mischung aus Originalliteratur für sinfonisches Blasorchester, moderner Unterhaltungsmusik und Märschen umfassen. Die Leitung hat Hauptmann Dominik Koch. Die Einnahmen dieses Konzertes fließen in die musikalische Förderung von Kindern und die Bürgerstiftung der Stadt Ellwangen. Karten gibt es zu 14 Euro (ermäßigt: 12 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information, Telefon 07961 / 84303, E-Mail tourist@ellwangen.de sowie bei Musik Bader, beim Blumenstall Rindelbach und der VR-Bank Ellwangen. An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro. Veranstalter ist der Musikverein Rindelbach mit Unterstützung der Stadt Ellwangen. Schirmherren sind Oberbürgermeister Michael Dambacher und die beiden Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack. Foto: Stadt Ellwangen