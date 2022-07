Hauptgewinn VR-Gewinnsparen geht nach Ellwangen-Eigenzell

Die Glücksfee meinte es mal wieder richtig gut mit den Kunden der VR-Bank Ellwangen. In der Monatsziehung Mai 2022 des VR-Gewinnsparens haben die Eheleute Birgitt und Paul Warneke aus Eigenzell ein von zehn Autos, einen Audi Q3 gewonnen.

Nach einem besonderen Erlebnistag am 15. Juli im Audi-Forum in Neckarsulm mit Werksführung erfolgte die Fahrzeugübergabe an die Gewinner Birgitt und Paul Warneke. Ihnen stand die Freude über den nagelneuen Audi Q3 regelrecht ins Gesicht geschrieben, als Sie die Schlüssel aus den Händen von Franz Kuhn, Kundenberater der VR-Bank Ellwangen, entgegen nahmen.

„Sie tun mit dem VR-Gewinnsparen sich selbst etwas Gutes, und Sie helfen gleichzeitig einer guten Sache hier vor unserer Türe weiter. Außerdem unterstützen Sie damit das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Region und halten es lebendig, sagte Kundenberater Franz Kuhn zu den Eheleuten Warneke. Das sei eine moderne Form genossenschaftlicher Selbsthilfe. „Die genossenschaftliche Idee steht für Solidarität, für Hilfe zur Selbsthilfe und für genossenschaftliche Verantwortung. Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt“, unterstrich Franz Kuhn.

Außerdem hat die VR-Bank Ellwangen im vergangenen Jahr aus Mitteln des Gewinnsparens rund 110 000 Euro an über 100 Vereine und gemeinnützige Institutionen aus der Region gespendet.