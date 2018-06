Hasen – ein schönes Hobby

Der dreizehnjährige Kai Uhrle aus Pfahlheim liebt Tiere. Zwei Hunde, zwei Katzen und zur Zeit genau 30 Hasen wohnen bei ihm zuhause. Demnächst sind es aber mehr, denn elf Häsinnen sind trächtig.

Die Hasen sind Kai Uhrles großes Hobby. Er hat Zwergwidder und Riesenschecken. Zwergwidder werden 2,5 Kilogramm schwer und Riesenschecken können bis zu 6 Kilogramm wiegen. Diese beiden Rassen mag Kai besonders gern, weil sie für ihn schön sind. Riesenschecken sind vor allen schwarz und schwarzweiß, die Zwergwidder sind grau, schwarz, chinchillafarben, wildfarben, schwarzweiß, ganz weiß sowie dreifarbig schwarzbraunweiß.

Die Farbmischungen findet der Schüler der Ellwanger Schöner-Graben-Schule interessant. Zum Fressen bekommen die Hasen Heu, Wasser, Karotten, Salat, Kraftfutter, abgekochte Kartoffeln und im Sommer Gras. Die Ställe sind bei Riesenschecken 80 auf 80 Zentimeter groß, bei den Zwergwiddern 50 auf 80 Zentimeter. Im Sommer sind die Hasen im Freigehege.

Demnächst gibt es bei Familie Uhrle Hasennachwuchs. Zwei Häsinnen bekommen am 9. Februar 2018 Babys und vier Riesenscheckenhäsinnen bekommen am 15. Februar und eine weitere Häsin am 17. Februar Nachwuchs. Da ist dann richtig was los. Die kleinen Hasen kommen nackt und blind auf die Welt. Das Fell wächst schnell – innerhalb einer Woche kann man schon was sehen. Nach sieben bis zehn Tagen machen die Babyhasen die Augen auf. Ein paar Stunden vor der Geburt bauen die Häsinnen ein Nest, in welchem die Babyhasen dann liegen. Die kleinen Hasen trinken bei der Häsin Milch und müssen deshalb sechs Wochen bei der Hasenmama bleiben bis sie von der Mutter wegkommen und alleine klar kommen müssen. (zt)