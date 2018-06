Harvest Partners kauft Dwyer Group

Die US-amerikanische Dwyer Group ist an das Unternehmen Harvest Partners verkauft worden. Für Ellwangen ist diese Nachricht insofern interessant, weil die Dwyer-Gruppe ihre Deutschlandzentrale in der Stadt hat. 2017 wurde in Neunheim für ihre Franchise-Unternehmen Locatec und Rainbow International außerdem ein neues Schulungszentrum errichtet.

Rainbow International ist ein Dienstleister für die Sanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschäden. Locatec hat sich auf die Rohrbruchortung spezialisiert.

Ab sofort ist die Dwyer Group Teil des Firmenportfolios von Harvest Partners, einem in New York ansässigen Private-Equity-Unternehmen. Das gaben beide Parteien nun bekannt. Für den bisherigen Eigentümer The Riverside Company stellt der Verkauf die größte Private-Equity-Transaktion der Firmengeschichte dar. Über die Verkaufsmodalitäten vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen.