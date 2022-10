Hariolf-Gymnasium sammelt 7000 Euro für den guten Zweck

Zum Auftakt seines 50-jährigen Schuljubiläums veranstaltete das Hariolf-Gymnasium am Mittwoch, 5. Oktober, eine Schulspendenwanderung. Darüber berichtet das Ellwanger Gymnasium in einer Pressemitteilung. Alle Klassen brachen bei sonnigem Wetter sternförmig von verschiedenen Startpunkten wie dem Ellwanger Marktplatz oder dem Schießwasen aus in Richtung Wagnershof auf.

Dort angekommen, erwartete die Schüler nach einer kurzen Begrüßungsrede des kommissarischen Schulleiters Ulrich Schwarzmaier ein musikalischer Empfang: Die Schulband des Hariolf-Gymnasiums genannt „Schulbänd“, in der Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler gemeinsam regelmäßig Musik machen, trat auf dem Spielfeld mit Liedern wie „Imagine“ von John Lennon oder „Nine Million Bicycles“ von Katie Melua auf.

Wie die Schule mitteilt, wurde schon während des Konzerts an einem Spendenbarometer nach und nach die Beträge der einzelnen Klassen gesammelt, wobei das Barometer stetig höher und höher stieg – bis es dann seine Spitze bei 7000 Euro erreichte. „Ein großer Erfolg, der unsere Erwartungen übertrifft“, so Schwarzmaier.

Die Spenden gehen an die Salvatorianer, einen Orden, der Schulen in Venezuela und Peru betreibt. „Vor allem in Venezuela, wo ein Großteil der Menschen unter der Armutsgrenze lebt und eine Hyperinflation herrscht, ist die Lage dramatisch, auch weil immer mehr Menschen das Land verlassen“, berichtet Schwarzmaier. „Uns als Schule steht es gut an“, fährt er fort, „wenn wir anderen Kindern und Jugendlichen in Venezuela ermöglichen, zur Schule zu gehen.“ Aus diesem Grund warben die Schülerinnen und Schüler des Hariolf-Gymnasiums bereits im Vorfeld der Spendenwanderung um Sponsoren aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis.

Nach dem offiziellen Teil hielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wanderung sich noch eine Weile auf dem großen Spiel- und Freizeitgelände des Wagnershof auf, bevor abschließend mithilfe einer Drohne Aufnahmen von der ganzen Schulgemeinschaft gemacht wurden.