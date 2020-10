Hariolf-Gymnasium gewinnt Landeswettbewerb: Erster Platz beim Sportabzeichen für Schulen

Das Hariolf-Gymnasium hat beim Sportabzeichen-Wettbewerb für Schulen 2019 in der Kategorie zwischen 301 und 500 Schülern den ersten Platz erreicht. „Das ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass am HG das Leitbild „voneinander – miteinander – füreinander“ auch tatsächlich gelebt wird“, freute sich Schulleiter Martin Ries. „Auf Jede und Jeden kam es an, denn der einzelne, individuelle Erfolg trug seinen kleinen Teil zum Gesamtergebnis bei.“

Die Auszeichnungen im Schulwettbewerb des Deutschen Sportabzeichens werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Es gibt dabei vier Kategorien von Schulgrößen. Mit 279 Abzeichen erreichte das HG laut Schulleiter Ries eine fast 92-prozentige Erfolgsquote und ließ den Zweitplatzierten mit einer Quote von 69 Prozent weit hinter sich.

Bei der Ausgabe der Urkunden (in Vor-Corona-Zeiten) hatte man nur erfahren, dass man unter den besten sechs Schulen im Land sei. Es sollte eine Siegerehrung in Stuttgart erfolgen, die nun letztendlich abgesagt wurde. Aber auch die späte postalische Information über den ersten Platz durch den Württembergischen Landessportbund löste viel Freude und Stolz an der Schule aus.

Rund 13 900 Schüler an über 160 Schulen sowie rund 90 Lehrer beteiligten sich im Jahr 2019 am Wettbewerb.