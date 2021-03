Handy gestohlen und wieder gefunden

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr hat ein 25-Jähriger, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen angesprochen und diesen um eine Zigarette gebeten. Zum Dank umarmte der 25-Jährige den jungen Mann, wobei er ihm unbemerkt das Handy aus der Hosentasche klaute. Erst kurze Zeit später bemerkte der 18-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei. Beamte des Ellwanger Polizeireviers trafen in der näheren Umgebung zwei Männer an, auf welche die Beschreibung des 18-Jährigen passte. Tatsächlich wurde neben dem 25-Jährigen in der Wiese das Handy des 18-Jährigen gefunden.