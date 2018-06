Handy-Aktion bei „Ellwangen ist bunt“

Was tun mit Smartphone und Co., die kaputt sind oder nicht mehr verwendet werden? Sinnvoll recyceln geht am nächsten Wochenende: Im Rahmen der Veranstaltung „Ellwangen ist bunt - Eine Welt für alle“ am kommenden Wochenende, 23. und 24. Juni, beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“, die im Jahr 2012 durch das Deutsche Institut für ärztliche Mission e.V. (DIFÄM) ins Leben gerufen wurde.

Die Handy-Aktion Baden-Württemberg ruft zu einem bewussten Umgang mit Mobiltelefonen auf, zeigt Nachhaltigkeitskonzepte und klärt über die sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen des Smartphone-Booms auf. Zusätzlich werden alte Handys gesammelt und einem geordneten Recycling zugeführt. Der Erlös daraus fließt in Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika.

Handy-Sammelboxen, Infos und eine Quizwand rund ums Thema „Handy“ gibt’s am Stand der evangelischen Kirchengemeinde gegenüber dem Weltladen in der Spitalstraße. Am Samstag, 23. Juni, wird Ralf Häussler vom Zentrum für entwicklungsbezogene Bildung der evangelischen Landeskirche in Württemberg (ZEB) und Sprecher der Aktion von 14 bis 18 Uhr als Gesprächspartner vor Ort sein.