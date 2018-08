Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Aus einem Fahrradkorb ist am Dienstag gegen 18.10 Uhr eine Handtasche entwendet worden, während sich die 58-jährige Besitzerin gerade in einem Geschäft in der Schmiedstraße aufhielt. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer, die vom Tatort wegrannten, der eine über die Aalener Straße in Richtung Bahnhof, der andere auf der Schmiedstraße in Richtung Marktplatz. Die zwei wurden von Zeugen wie folgt beschrieben: beide hatten dunkle Hautfarbe, einer hatte eine Rasta-Frisur mit eingearbeiteten bunten Gummis. Er war bekleidet mit dunklen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Unterhemd. Der andere hatte ebenfalls eine Rasta-Frisur und war bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose und einem grauen Unterhemd.

Zeugen des Diebstahls und Personen, die Hinweise auf Personen mit dem beschriebenen Aussehen machen können, werden gebeten, sich unter 07961 / 9300 zu melden.