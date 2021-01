Handfester Streit in der LEA: Vier Verletzte

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Georg-Elser-Straße ist es am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr zu Streitigkeiten zwischen vier Männern im Alter zwischen 17 und 30 Jahre gekommen. Aus diesen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Folge die vier Beteiligten leicht verletzt wurden.

Auch wurden mehrere Feuerlöscher leer gesprüht. Beim Eintreffen der Polizei sowie Rettungsdienst hatte sich die Situation bereits beruhigt.

Gegen die vier Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.