Handelspartner des Weltladens müssen kämpfen

Das Corona-Virus trifft auch die Handelspartner des Ellwangens Weltladens. Darauf macht das Weltladen-Team in einer Pressemitteilung aufmerksam. Darin verweist man auch die kleinen Bananenproduzenten in Ecuador, von denen der Weltladen in Ellwangen seine Bananen bezieht.

Die Lage in Ecuador sei schwierig, das Gesundheitssystem komme nicht hinterher, schreibt BanaFair, die Organisation, die die fair gehandelten Bananen aus Südamerika nach Deutschland bringt. Die ländlichen Regionen seien von der Pandemie bislang zum Glück schwächer betroffen. In den Bauernfamilien, von denen BanaFair die Bananen kauft, sei bisher kein Corona-Fall bekanntgeworden. Trotzdem sei das Alltagsleben komplizierter geworden, auch der Arbeitsalltag. Es werde auch in Ecuador versucht, die üblichen Schutzmaßnahmen umzusetzen, wie etwa das Tragen von Masken. Zusätzlich gebe es aber auch noch Ausgangssperren, Transporte seien schwieriger und teurer geworden. Mitunter fehle auch wichtiges Material. So habe es in einer Woche zum Beispiel keine Paletten gegeben, um die Bananenkisten zu transportieren. Es gebe viele Sorgen und Unsicherheiten bei den Produzenten.

Um die Bauernfamilien in Ecuador langfristig zu unterstützen, ordert und bezahlt der Weltladen Ellwangen seine Bananen immer für ein ganzes Jahr im Voraus. „Diese Abnahmegarantie gibt den Produzenten Planungssicherheit“, wird Christine Ostermayer vom Weltladen-Team in der Mitteilung zitiert. Zusätzlich zum fairen Preis bezahlt der Weltladen noch 1,80 Euro Solidaritätszuschlag pro Kiste. Drei Kisten pro Woche nimmt der Laden ab. Dieser Zuschlag wird für soziale Projekte in Ecuador verwendet, über die die Menschen vor Ort entscheiden.

Corona hat viele Gesichter. Die Global Mamas aus Ghana, deren Kleider und Blusen der Weltladen verkauft, haben das gleiche Problem, wie viele Textileinzelhändler in der Stadt: Das Frühjahrsgeschäft ist komplett ausgefallen und weil viele im Homeoffice arbeiten, es kaum Feste und Veranstaltungen gibt, ist die Nachfrage gesunken. Deshalb nähen die Global Mamas auch Masken. Auch sie werden im Ellwanger Weltladen verkauft. Auf Kleider und Blusen gibt es gerade zehn Prozent Rabatt.

Ein anderer Schritt, die Produzenten zu unterstützen, ist die Mehrwertsteueraktion der Weltläden. Unter dem Stichwort #fairwertsteuer wird die Reduzierung nicht an die Kunden ausbezahlt, sondern einbehalten und in einen Fonds einbezahlt, mit dem von der Krise besonders betroffene Handelspartner unterstützt werden. Viele von ihnen könnten wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten, sie erhielten kein Material, fertig produzierte Ware könne teilweise nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland sei zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig könnten sie am wenigsten mit staatlicher Unterstützung rechnen.Diese Aktion wird getragen vom Weltladen-Dachverband in Kooperation mit den Fair-Handels-Beraterinnen und dem Forum Fairer Handel.