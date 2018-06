Häuslesbauer freut die niedrigen Zinsen

Die Häuslesbauer haben fleißig investiert. Bei der VR-Bank Ellwangen führte dies im vergangenen Jahr zu einer lebhaften Nachfrage nach Krediten. Überhaupt sind Vorstand und Aufsichtsrat mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. „Unsere Planung wurde übertroffen“, sagte der Sprecher des Vorstands, Jürgen Hornung, bei der Vorstellung des Geschäftsberichts.

Dass es bei der VR-Bank so gut läuft, liegt auch am erfolgreichen Ellwanger Mittelstand. Dessen Auftragsbücher seien voll, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Karl Groß. Davon profitierte das gewerbliche Kreditgeschäft. Einerseits. Andererseits seien viele Unternehmen so liquide, dass sie Investitionen aus dem eigenen Kapital finanzieren könnten, erläuterte Hornung. Sehr gefragt waren indes Baufinanzierungen. Die günstigen Zinssätze verleiten geradezu dazu, Geld in die eigene Immobilie zu stecken. Insgesamt hat die Genossenschaftsbank an Unternehmen als auch an Private 1200 neue Kredite in einem Volumen von 94 Millionen Euro vergeben.

Was die Sparer ärgert, freut alle, die Geld leihen

Was die Häuslesbauer freut, ärgert die Sparer. Angesichts des aktuellen Zinsniveaus ist mit einem einfachen Sparkonto nichts mehr verdient. Fonds spielen daher eine immer wichtigere Rolle. Auch Lebens- und Rentenversicherungen werden verstärkt nachgefragt. Riester-Sparen sei zum Beispiel ein Thema, sagte Prokurist Bernd Finkbeiner.

Ihr gutes Ergebnis erzielte die VR-Bank aufgrund von solidem Wachstum. Das gilt sowohl für die Einlagen als auch für die Kredite. Selbst der Zinsüberschuss stieg deshalb leicht um 400000 Euro auf 15,6 Millionen Euro. Immerhin eine wichtige Einnahmequelle. „75 Prozent des Ertrags kommen aus dem Zinsergebnis“, konstatierte Hornung. Das werde 2015 noch einmal gelingen, zeigte sich der Vorstandssprecher verhalten optimistisch. Doch werde der Niedrigzins die Zinsspanne zunehmend belasten. Hornung rechnet daher in den kommenden Jahren mit einem spürbaren Rückgang des Zinsüberschusses.

Zur guten Entwicklung der Bank trägt das Provisionsgeschäft bei. Mit 5,2 Millionen Euro werde man das Ergebnis des Vorjahres mit 5,2 Millionen Euro wieder erreichen, sagte Hornung. Den Erfolg machte er an der Beratungsleistung der Mitarbeiter fest. Er betonte: „Hierzu haben wir fast 700 Schulungstage für die Aus- und Weiterbildung investiert.“ Die guten Ertragszahlen auf der einen Seite und Kostendisziplin auf der anderen Seite ermöglichten für 2014 ein operatives Ergebnis von 7,6 Millionen Euro. Der Vertreterversammlung werde der Vorstand daher eine Dividende von fünf Prozent vorschlagen. Das entspricht einer Ausschüttung von 649000 Euro. Etwa 2,6 Millionen Euro Steuern fließen an die Gemeinden mit Geschäftssstellen der VR-Bank.

Vorläufige Zahlen für 2014

Bilanzielle Kundeneinlagen: 491 Mio. Euro (+ 33 Mio. Euro)

Bilanzielle Kundenkredite: 394 Mio. Euro (+ 22 Mio. Euro)

Bilanzsumme: 657 Mio. Euro (+ 40 Mio. Euro)

Betreutes Kundenvolumen: 1,48 Mrd. Euro (+ 76 Mio. Euro)

Spenden/Sponsoring: 130000 Euro

Mitglieder: 19206 (+ 354)

Mitarbeiter: 150

Auszubildende: 12

Geschäftsstellen: 10