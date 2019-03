Der Verband katholischer Internate und Tagesinternate (VKIT) hält seit Donnerstag im Tagungshaus Schönenberg seinen dreitägigen Bundeskongress ab. In den Referaten und Workshops geht es darum, den Blick auf den Alltag in den Internaten zu richten. Was bedeutet es, Lern- und Lebensort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu sein?

Der Verband mit Sitz in Bonn umfasst 34 Einrichtungen. Seine Ziele sind es, Bildung zu vermitteln, Verantwortung zu fördern, Orientierung zu geben und Gemeinschaft zu stärken. Rund 4000 Schüler besuchen bundesweit die im Verband vertretenen Internate und Tagesinternate.

Benediktinerpater Paulus Koci ging im Eröffnungsgottesdienst auf den Auftrag der katholischen Internate ein. Er unterstrich dabei eine „gute Pädagogik“. Man müsse danach streben, dass das Beste gerade gut genug sei, „damit die uns anvertrauten Menschen das Leben in Fülle haben“.

Im Rahmen des Kongresses mit rund 60 Teilnehmern wurde Pater Koci verabschiedet. Der Benediktiner, der von 1990 bis 2006 Internatsdirektor in Ettal war und jetzt in Salzburg ein Studentenwohnheim leitet, war 20 Jahre lang Leiter des wissenschaftlichen Beirats des Verbandes und dessen Gründungsmitglied. Den Vorschlag, einen Verband zu gründen, habe er an Ostern 1999 in Trier gemacht. Der Verbandsvorsitzende Oliver Niedostadek vom Collegium Johanneum in Ostbevern würdigte die Verdienste und das „Herzblut“ des Paters. Er überreichte als Geschenk das Buch „Die Bilder der Bibel“ von Malerpfarrer Sieger Köder. Kassenwart und Internatsleiter Michael Hirschmann (Dresden) verabschiedete Pater Paulus mit einem Sieger-Köder-Bild.

Mediennutzung der Kinder als päedagogische Herausforderung

Die Referate drehten sich um „Alles für mein Kind, nur für mein Kind“ und „Spiel als Bildung – Bildung als Spiel?“. In den Workshops ging es um herausfordernde Situationen aus dem Internatsalltag, spielorientierte Schulprogramme und um das erfolgreiche Führen von schwierigen Gesprächen mit schwierigen Eltern. Ein weiteres Thema war die Mediennutzung von Kinder und Jugendlichen als Herausforderung für die Pädagogik. Am heutigen Samstag, dem letzten Tag des Kongresses, hält Diözesanbischof Gebhard Fürst um 8.30 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg einen Gottesdienst.