Gutachten zum Drogeriemarkt schützt den Ellwanger Einzelhandel

Das Ergebnis ist eindeutig – und war eigentlich auch erwartbar. Die 2,08 Hektar große Mühlgraben-Insel ist die einzige sinnvolle Erweiterungsfläche der Ellwanger Innenstadt. Näher dran geht nicht. Und die Lage an der B290 ist strategisch perfekt.

Nicht immer lohnen sich Gutachten. Aber das Gutachten der GMA ist sein Geld wert, weil es eine klare Antwort gibt. Es schützt die Innenstadt in ihren engen Grenzen und verhindert ein Ausfransen. Darüber dürfte sich der Einzelhandel freuen. Erst Recht im Jahre 2021. Denn: Wer die Pandemie wirtschaftlich überlebt, der braucht keine neue Konkurrenz auf dem BAG-Areal. Oder noch weiter draußen.

Eines würden jetzt natürlich alle gerne wissen – um welchen Drogeriefachmarkt es gerade geht. Nehmen wir mal an, es ist nicht der Drogeriemarkt Müller. Würde der einfach nur umziehen, würde in direkter Nachbarschaft nämlich ein Leerstand entstehen, den keiner haben will.

Nehmen wir also an, es ist eine andere Marke. Dann ist ganz entscheidend, dass sich die Sortimente ergänzen – und zwar schon deshalb, weil die Drogeriemärkte räumlich so eng beieinander liegen. Andernfalls wird wohl nur einer überleben.