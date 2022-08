Grundsteuervortrag in der Stadthalle

Wegen großer Nachfrage wird der für Mittwoch, 14. September,geplante zweite Vortrag zum Thema Grundsteuererklärung im Rahmen der Grundsteuerreform in die Ellwanger Stadthalle verlegt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der kostenfreie Vortrag wird von der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Nördlicher Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat Ellwangen sowie dem Steuerberatungsbüro Prof. Dr. Baumann + Partner mbB angeboten.

Im Rahmen des Vortrags werden für Haus- und Wohnungseigentümer die Grundlagen für die Erstellung der Grundsteuererklärung für Baden-Württemberg vermittelt. Interessierte werden darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung nicht als eine Beratung im Sinne des Steuerberatungsgesetzes gesehen werden darf und auch nicht diesen Zweck verfolgt. Auch landwirtschaftliche Fragestellungen sowie besondere gewerbliche Fragestellungen können im Rahmen des Vortrags aufgrund der Komplexität nicht beantwortet werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei erreichbar. Das Tragen einer Corona-Schutzmaske wird empfohlen. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz Schießwasen, Rotenbacher Straße, Ellwangen. Da auch trotz erweiterter Kapazität nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, bittet die Stadt um Anmeldung in der Geschäftsstelle Gutachterausschuss, bevorzugt per E-Mail an gutachterausschuss@ellwangen.de. Bitte als Betreff eingeben „Vortrag Grundsteuer 14.09.“ mit Nennung des Namens und der Anzahl der teilnehmenden Personen. Alternativ ist eine Anmeldung unter Telefon 07961 / 842 29 möglich.