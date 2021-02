Grundschule Rindelbach hat eine neue stellvertretende Schuleiterin

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat an der Grundschule Rindelbach eine neue Konrektorenstelle geschaffen, die jetzt mit Roswitha Maier besetzt worden ist. Roswitha Maier hat Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd mit den Fächern Mathematik, Kunst/Textiles Werken und Anfangsunterricht studiert. Bevor sie im September 2017 an die Grundschule Rindelbach kam, brachte sich die rührige Pädagogin fachlich, kreativ und ideenreich an unterschiedlichen Grundschulen ein und sammelte vielfältige Erfahrungen.

Außerhalb der Unterrichtstätigkeit engagierte sich die geschätzte Lehrkraft in der Vergangenheit als Lehrbeauftragte für das Seminar Bad Mergentheim, Mentorin für Lehramtsanwärter, Fortbildungsleiterin, Kooperationslehrerin für Kindergarten und Grundschule, Präventionsbeauftragte und Multimediaberaterin. Sie unterstützte tatkräftig die jeweiligen Schulleitungen durch ihre Mitarbeit in den Schulleitungs- und Kriseninterventionsteams.

An der Grundschule Rindelbach brachte sich Roswitha Maierbei bei der Erstellung des Medienentwicklungsplans und bei der Entwicklung und Nutzung von digitalen Medien ein. Motiviert und mit einer Selbstverständlichkeit unterstützte sie die Schulleitung und nimmt nun durch die Ernennung zur Konrektorin diesen Part ganz offiziell und formell ein.