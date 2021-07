Mit schwarzem Lack haben Unbekannte zwischen Dienstagabend um 20 Uhr und Mittwochmorgen um 9 Uhr die Wände der Grundschule Neunheim in der Eichenfeldstraße besprüht. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit weiteren Farbschmierereien stehen, welche bereits im Mai im Industriegebiet Neunheim, der Grundschule in Rindelbach, in der Berliner Straße und der Eugen-Bolz-Realschule begangen wurden.