Grundschüler der Buchenbergschule verschicken österliche Grüße

Trotz der täglichen Herausforderungen der Corona-Pandemie lassen sich die 210 Grundschüler der Buchenbergschule das Gefühl der Gemeinschaft nicht nehmen. Unter dem Motto: „In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen ICH ein WIR“ (Erwin Ringel), haben die Schüler mit viel Begeisterung und Motivation 200 individuelle Karten gebastelt, um damit Ostergrüße zu versenden. Mit diesen Osterkarten wollten sie den Bewohnern der Altenpflege Sankt Anna, des Schönbornhauses sowie des Pflege- und Behindertenheims Rötlenmühle ein Gemeinschaftsgefühl übermitteln. Die Schüler haben dabei auch an ihre eigenen Großeltern gedacht und Botschaften wie „Ich vermisse Dich, liebe Oma“ oder „Wir denken an Euch“ verschickt. Die Idee zu dieser Aktion hatte die Schulsozialarbeiterin Annika Schmid, die tatkräftig durch ihre Kollegin Laura Heckert unterstützt wurde. Ebenso war das gesamte Grundschulkollegium der Buchenbergschule an der Aktion beteiligt.