Grundschüler gehen gerne in die Bücherei

Die Schülerbücherei an der Ellwanger Buchenbergschule stellen für den „Zeitungstreff 2018“ die Achtklässler Alexander Nitsche, David Kern und Emirkan Baykal vor.

Die Schülerbücherei ist im untersten Stockwerk beim Glasbau. Die Bücherei hat montags in der dritten Stunde, am Dienstag in der vierten und sechsten Stunde und am Freitag in der zweiten Stunde geöffnet. In der Bücherei sind immer die Lehrerin Christa Schuler-Barus und Christina Hahn, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Buchenbergschule macht. Wenn man ein Buch ausleihen will, muss man einen Zettel ausfüllen, auf dem der Name des Ausleihers steht, und das Buch spätestens nach eineinhalb Monaten wieder abgeben. Die meisten Bücher werden von den Grundschülern der Buchenbergschule ausgeliehen. Die beliebtesten Bücher sind „Die 3 ???“, Sachbücher und die Reihe „Gregs Tagebuch“. Es gibt vier Regale voll mit Büchern. In der Leseecke gibt es noch Comics, Krimis und noch vieles mehr.