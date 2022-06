Grüne Ellwangen: Ortsverband bestätigt Vorstandsmitglieder

Der Vorstand des Ortsverbandes Ellwangen Bündnis 90/Die Grünen ist bei der Mitgliederversammlung bestätigt worden.

Alle Positionen wurden besetzt: Karl-Heinz Biehler bleibt Sprecher, Stellvertreter ist Bernd Foltin aus Rainau. Bürgermeister Volker Grab leitete die Wahlhandlungen. Nach zweijähriger Pause konnten sich die Mitglieder nun wieder in Präsenz treffen. Im Rückblick auf das Wahljahr 2021 mit der Landtagswahl im März und der Bundestagswahl im September zeigte sich der Ortsverband sehr zufrieden. Die Grünen erreichten erneut einen Stimmenzuwachs.

Weil Margit Stumpp der Wiedereinzug in den Bundestag nicht gelang, ist der Wahlkreis nun dem Betreuungsabgeordneten Harald Ebner in Schwäbisch Hall zugeordnet. Auch das Mandat für den Landtag konnte nicht errungen werden. Hier betreut den Wahlkreis Margit Häussler in Schwäbisch Gmünd.

Der Ortsverband will nun die kommenden zwei Jahre nach eigenen Angaben dazu nutzen, um sich mit aller Kraft auf den Kommunalwahlkampf in 2024 vorzubereiten. Ziel sei es, mit einer attraktiven Liste den Wählerinnen und Wählern ein gutes Angebot machen zu können.