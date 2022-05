Große Resonanz nach DRK-Spendenaufruf für die Ukraine

Über einen großen Erfolg bei der Spendenaktion an medizinischem Material für die Ukraine freut sich das Deutsche Rote Kreuz. Bereits Anfang April hatten sich in Ellwangen und Lauchheim so viele Spenden angesammelt, dass die Lagerkapazitäten nahezu erschöpft waren. Wie Bonifaz Eckert von der DRK-Ortsgruppe Ellwangen mitteilt, machten sich nach diversen Sichtungs- und Sortieraktionen vier Helferinnen und Helfer aus Ellwangen, unterstützt von zwei weiteren aus Lauchheim, auf den Weg nach München.

Nach gut drei Stunden Fahrt erreichten sie mit dem bis unters Dach beladenen Lastwagen, sowie dem ebenfalls prall gefüllten Mannschaftstransportwagen ihr Ziel: ein großes Zwischenlager für Spenden aus ganz Süddeutschland. Die Begeisterung der ortsansässigen Helferinnen und Helfer war ihren Gesichtern abzulesen. „Mit so viel haben wir nicht gerechnet!“

In Windeseile waren Verbandkästen, Pflaster, Krücken, Schienungsmaterial, sogar ein neuwertiger Defibrillator und unzähliges weiteres Equipment abgeladen. Nur wenige Tage später kam die Rückmeldung, dass das gesamte Material bereits direkt im Krisengebiet eingetroffen war.

Das DRK bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern und erinnert daran, dass die Unterstützungs- und Sammelaktion nach wie vor läuft. Abgabestellen sind der Rewe-Markt und Pro-Optik in Ellwangen (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) oder das DRK Lauchheim.