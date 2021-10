Große Hände spielen für kleine Hände

Am vergangenen Sonntag hat im Palais Adelmann ein Benefizkonzert der Musikschule Ellwangen zugunsten des Förderkreises Kleine Hände stattgefunden. Musikalisch gestaltet wurde das Programm von Musikschulleiter Urban Weigel sowie Gernot Stepper (Querflöte) und Joachim Bilek (Klavier).

Sensibel artikuliert und fein nuanciert bot Gernot Stepper im Rahmen des Konzerts die Beethoven Sonate B-Dur op. 4 dar.

Farbenreiches Musizieren zeigte sich auch in der Serenade D-Dur op. 41, einer anonymen Bearbeitung für Flöte, Violine und Viola, die Beethoven offenbar so sehr gefiel, dass er ihr eine eigene Opuszahl in seinem Werk widmete.

Tief ergreifenden Eindruck hinterließen bei dem Benefizkonzert aber auch die „Drei Biblischen Bilder“ für Klavier solo, die Musuikschullehrer Joachim Bilek in der ersten Coronazeit Ostern 2020 komponiert hatte. „Palmsonntag“, „Pietà“ und „Auferstehung“ zeichneten differenzierte Klangbilder, virtuos und hingebungsvoll von ihm am Klavier interpretiert.

Beim Publikum im voll besetzten Saal kam das Konzert bestens an. Es verabschiedete die Künstler nach einer Zugabe mit stehenden Ovationen. Und: Es zeigte sich großzügig. 690 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. Bettina Mack Vierkorn-Mack, Vorsitzende des Förderkreises „Kleine Hände“ hatte dem ublikum zuvor noch die caritativen Ziele der Einrichtung erläutert.