Große Gruppe mit Wohnwagen campiert auf dem Ellwanger Schießwasen

Eine große Gruppe Wohnwägen steht auf dem Schießwasen. Die Gruppe ist am Sonntag in Ellwangen angekommen und hat 25 Wohnwagenanhänger auf dem Parkplatz abgestellt – alle mit französischem Kennzeichen.

Das Ordnungsamt war am Montag mehrfach vor Ort, um die Regeln mit den Verantwortlichen abzustimmen. Dabei ging es auch um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Müllgebühren wurden bezahlt, wie Rathausprecher Anselm Grupp auf entsprechende Nachfrage sagt. Es sei alles korrekt abgelaufen.

Grupp zufolge beträgt die maximale Aufenthaltsdauer drei Tage. Aber die Gruppe will gar nicht so lange bleiben, sondern hat angekündigt, am Dienstagmorgen wieder abreisen zu wollen. Sie besteht aus Familien aus dem Elsass.

In einer früheren Version des Artikels hatten wir einen unangemessenen Begriff benutzt, um die Gruppe zu bezeichnen. Das haben wir geändert und bitten den Fehler zu entschuldigen.