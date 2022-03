Großbaustelle in Crailsheim

Vom 7. März bis 29. Juli wird die Haller Straße in Crailsheim zwischen der Sauerbrunnenstraße und der Tiefenbacher Straße nur noch stadteinwärts befahrbar sein. In der Zeit soll die Straße ausgebaut und unter anderem besser an das Radwegenetz angeschlossen werden.

Nach jahrelanger Verzögerung können Anfang März die Bauarbeiten für diese Großbaumaßnahme beginnen. In der Zeit vom 7. März bis 29. Juli wird der Bereich zwischen der Sauerbrunnenstraße und der Tiefenbacher Straße ausgebaut. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Fahrbahn sowie den Ausbau des Radwegenetzes in diesem Bereich. Die Bauarbeiten umfassen den Ausbau der Straße, die Neuanlage des Geh- und Radweges auf der Nordseite, die Sanierung der Entwässerungsleitungen in Teilbereichen und Arbeiten der Stadtwerke Crailsheim für die Versorgung Strom, Wasser, Gas und Breitband.

Während der Bauzeit ist die Haller Straße in diesem Bereich nur stadteinwärts befahrbar. Der Verkehr stadtauswärts wird über die Tiefenbacher Straße und die Nord-West-Umgehung umgeleitet.

Über erforderliche Änderungen im ÖPNV während der Bauzeit wird gesondert informiert.