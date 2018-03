Großes Interesse am schnellen Internet in Stödtlen

In Stödtlen soll das Internet auch in den Ortsteilen Niederroden, Dambach, Eck am Berg, Ober- und Unterbronnen sowie Birkenzell schneller werden. Über den Ausbau informierten sich rund 60 Bürgerinnen und Bürger.

Bürgermeister Ralf Leinberger und Nadine Götz von der Westhausener Firma Geo Data stellten den Breitbandausbau Ost vor. Den Ausbau in Stödtlen zügig voranzubringen, trotz der vielen kleinen Ortsteile und Gehöfte, nannte Leinberger eine große Herausforderung.

Eine teure ist es auch, der Ausbau Nord für die Ortsteile Gaxhardt, Regelsweiler und Strambach, der nahezu abgeschlossen ist, kostet rund 1,3 Millionen Euro. Die schnelle Leitung soll Mitte 2018 in Betrieb gehen.

Der Ausbau Ost soll im September beginnen. Die Leitung wird vom Stödtlener Gewerbegebiet über Niederroden, Dambach, Eck am Berg, und Ober- und Unterbronnen verlegt.

Die Gemeinde Stödtlen investiert in diesen Bauabschnitt 538 000 Euro, der Landkreis weitere 434 000 Euro. Der Kreis verlegt das Backbone-Netz, von dem die Leitungen in die Ortschaften abzweigen. Dafür gibt es einen Zuschuss von 495 000 Euro. Auch in Birkenzell wird in Bälde beim Ausbau der Kreisstraße von Gerau her eine Glasfaserleitung in den Ort geführt.

Ab 8. März wird Nadine Götz alle Hauseinführungen in Niederroden, Eck am Berg und Unter- und Oberbronnen mit den Eigentümern besprechen. Umsonst ist er für die Hausbesitzer nicht. Der Hausanschluss kostet mit Box 700 Euro, bei einer voll nutzbaren Hausführung 350 Euro, bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Wohneinheiten erhöhen sich die Kosten um 200 Euro. Dazu kommen Erdarbeiten. Bei Asphalt oder Pflaster kostet der laufende Meter 90 Euro, bei unbefestigtem Weg 45 Euro. Diese Erdarbeiten können Hausbesitzer aber auch selbst übernehmen.

Laut Götz sind die Anschlusskosten in Stödtlen sehr niedrig und während der aktuellen Baumaßnahmen viel kostengünstiger als nachträglich. Denn dann wird mit dem echten Kostenaufwand abgerechnet, der schnell mehrere Tausend Euro kosten kann.

Kabelverzweiger nach Dambach und Birkenzell

Dambach und Birkenzell werden zunächst nur über die vorhandenen Kabelverzweiger angebunden. Dadurch werden bereits 30 bis 50 Mbit gewährleistet. Den Hauseigentümern entstehen dabei noch keine Kosten.

Für Nadine Götz ist das schnelle Internet ein Standortfaktor für Gemeinde und Gewerbetriebe. Sie zitierte Untersuchungen, nach denen sich die Datenmenge jährlich verdoppelt. Diese Mengen ließen sich nur noch mit Glasfaserkabeln übertragen. Für sie bringt ein Glasfaseranschluss mehr als nur eine schnelle Internetverbindung. Auch der Wert der Immobilie steige dadurch.

Nötig ist der Ausbau, weil bisher die zwei Glasfaserleitungen von Telekom und NetCom an einem Verteiler in der Tulpenstraße enden. Von dort zweigen Kupferleitungen ab. Je weiter ein Gebäude vom Verteilerkasten entfernt ist, desto langsamer wird das Internet. In Unterbronnen liegt die Übertragungsrate deshalb gerade noch bei einem MBit. Da ist an das Streamen von Videos oder das Versenden von Fotos gar nicht mehr zu denken.

Wie Leinberger noch sagte, will die Gemeinde parallel auf eigene Kosten eine Erdgasleitung von Niederroden nach Dambach legen, die danach an die EnBW geht.