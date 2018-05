Großer Polizeieinsatz in der LEA

Ein Großeinsatz der Polizei findet seit 5.15 Uhr in der LEA statt. Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind über 400 Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen und des Landeskriminalamts, unterstützt von Spezialkräften, vor Ort.

Grund dafür ist die sichere Annahme, dass sich Straftäter in der LEA aufhalten, die an den begangenen Straftaten am Montag beteiligt waren. Montagnacht hatten erst 50, dann rund 150 LEA-Bewohner die Polizeibeamten umzingelt, die einen Afrikaner zur Abschiebung abholen wollten. Um eine noch größere Eskalation zu vermeiden, bei der es Verletzte hätte geben können, entließen die Polizisten den Mann in die Menge und übergaben den Asylbewerbern auch die Schlüssel zu seinen Handschließen. Der Mann ist untergetaucht. Laut Pressesprecher Bernhard Kohn war die Übermacht der Schwarzafrikaner gegenüber erst vier, dann 20 Beamten eindeutig.

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich das Verhältnis umgekehrt. Mehrere Hundert Polizisten sind auf dem Gelände. Aus Sicht eines der Bewohner spielte sich der Einsatz so ab: „Wir haben geschlafen, da kamen sie rein, weckten uns laut, haben getreten und geschlagen und alle Sachen durcheinandergebracht. Ich wusste gar nicht, was los ist“, erzählt der 34-jährige Ndidi aus Nigeria auf Englisch. „Sie haben alle rausgeholt aus den Zimmern, haben viele gefesselt, manche Leute sind verletzt worden.“

Zur Stunde läuft der Einsatz noch. Das Polizeipräsidium will am Vormittag vor die Presse treten. Laut Kohn war der Vorfall vom Montag einer, aber nicht der einzige Grund für den Einsatz, es gebe auch frühere Erkenntnisse. Im Zusammenhang mit den Polizeimaßnahmen habe es auch Einsätze des Rettungsdienstes gegeben.

Das Medieninteresse an den Geschehnissen in der LEA ist groß.

Laut Polizeiverlautbarung hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag auch konkrete Erkenntnisse auf eine Person ermittelt, die an den Vorfällen vom Montag beteiligt gewesen sein soll. Auch dieses Ermittlungsergebnis sollte durch die Kontrollaktion verifiziert werden. Ziel der Sammelkontrollen ist damit auch, Hinweise zu erlangen, mit denen die Ermittlungen der Aalener Kriminalpolizei unterstützt werden können.

Im Zuge des Einsatzes am Montag ergaben sich Hinweise auf Bestrebungsversuche seitens von Bewohnern, sich bei zukünftigen Polizeieinsätzen zusammenzuschließen und zu organisieren, um behördliche Maßnahmen zu verhindern. Da es zudem ernst zu nehmende Aussagen aus der aggressiven Ansammlung gab, dass man sich bei einem erneuten Auftreten der Polizei nicht nur wieder in ähnlicher Form zur Wehr setzen werde, sondern dass man sich durch Bewaffnung auf die nächste Polizeiaktion vorbereiten wolle, sollen im Zuge der Polizeiaktion Waffen und gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Nach Polizeiangaben diente der Einsatz dazu, durch die jüngsten Ereignisse drohenden rechtsfreien Raum in der LEA frühzeitig entgegenzuwirken und zu verhindern. Die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit hat oberste Priorität.

Im Zuge der Maßnahmen ist im Rahmen der Amtshilfe für das Regierungspräsidium Stuttgart auch beabsichtigt, 18 Bewohner, die in Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter auffielen, in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen querzuverlegen. Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt. Darunter befindet sich auch der 23-jährige Togolese, der am Montag nach dem Dublin-Abkommen nach Italien hätte rücküberstellt werden sollen, teilt die Polizei mit.