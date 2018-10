Jedes Jahr im Herbst intiiert die Stadt Ellwangen eine große Müllsammelaktion, bei der die Schulen Müll auflesen. Dieses Jahr fand die Aktion am vergangenen Donnerstag statt, an der sich unter anderem auch wieder die Röhlinger Johann-Sebastian-von-Drey-Schule beteiligte. Hier gingen die Schüler der Klasse 4 an den Start und erhielten am Ende für ihre Arbeit als Lohn eine Brezel und ein Getränk von der Stadt spendiert. Beides hatten sich die Grundschüler redlich verdient. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Martin Geiß hatten die sechzehn Schüler und Schülerinnen in rund drei Stunden fünf schwere Säcke an Müll in und um Röhlingen eingesammelt. Vor allem Glasflaschen und Verpackungsmaterial von McDonalds und Co. war zu finden, aber auch zahlreiche Hundekotbeutel, Windeln und anderer Unrat. Die Kinder waren nach diesem Tag geschafft, aber stolz auf ihre Leistung. Foto: Bittner