Große Gefühle und ambitionierte Interpretationen

Das Klaviertrio Würzburg hat die Reihe der Schlosskonzerte am Samstagabend im gut warmen Thronsaal mit einem Kammerkonzert fortgesetzt. Katharina und Karla-Maria Cording (Violine und Klavier) sind zusammen mit dem Cellisten Peer-Christoph Pulc seit 2001 als Trio erfolgreich unterwegs.

Im Gepäck hatten sie ein ausgesprochen kontrastreiches Programm, in dessen Mittelpunkt das Trio a-Moll op. 24 von Mieczyslaw Weinberg stand. Weinberg (1919 bis 1996) wurde von Dimitri Schostakowitsch gefördert, seine Werke stehen allerdings eher selten auf den aktuellen Konzertprogrammen. Flankiert wurde seine Komposition vom Trio G -Dur KV 564 von Mozart sowie vom Trio d-Moll op. 11 aus der Feder von Fanny Mendelssohn-Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Auffallend in der Interpretation der einzelnen Werke durch das Trio Würzburg war die auch dynamisch dominante Rolle des Flügels im klanglichen Gefüge. Während die donnernden Akkorde im Weinberg-Trio die Dramatik des Werks – Weinberg verarbeitet in dem 1945 geschriebenen Stück das Grauen des Krieges – verdeutlichten und wirkungsvoll unterstützten, hätte man sich im Trio von Mozart eine dezentere Gangart von Karla-Maria Cording auf dem Flügel durchaus vorstellen können. Klanglich ging Peer-Christoph Pulc mit seinem Cello nämlich zeitweise ziemlich unter. Katharina Cording konnte sich dagegen schon allein aufgrund der Tonlage der Violine dynamisch besser behaupten. Sie interpretierte die anmutigen Motive in den beiden Kopfsätzen mit elegantem Bogenstrich und heiterer Gelassenheit.

Im Trio von Weinberg wandelte das Trio Würzburg auf ganz anderen – quasi auf steinigen – musikalischen Pfaden. Katharina Cording hatte die etwa 70 Zuhörer entsprechend „vorgewarnt“. Das Trio Würzburg interpretierte die hochdramatische Komposition – inklusive dröhnender Panzer und heulender Sirenen – konzentriert, virtuos, leidenschaftlich und in homogenem Duktus. Die Bögen wurden energisch eingesetzt und auf dem langen musikalischen Weg bis zum Finale mit dem zart verklingendem Flageolett der Violine wurde emotional und ambitioniert interpretiert.

„Karneval der Tiere“ zum Dank

In einer ganz anderen musikalischen Welt bewegte sich Fanny Mendelssohn-Hensel, die zeitlebens – und auch heute noch – im Schatten ihres berühmten Bruders stand beziehungsweise steht. Romantische Motive, zuweilen etwas melancholisch angehaucht, prägen ihr Trio d-Moll op. 11. Die Würzburger fanden sich auch in diesem Genre mit sensibler, inniger Gestaltung auf professionellem Niveau – natürlich – bestens zurecht. Zärtliche musikalische Zwiegespräche wanderten zwischen den drei Instrumenten hin und her. Im leidenschaftlich interpretierten Finale dominierten dann aber auch die großen Gefühle. Mit dem „Schwan“ aus Camille Saint-Säens „Karneval der Tiere“ bedankte sich das Trio Würzburg für den begeisterten Beifall.