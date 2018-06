Große Fraktionen befürworten Aus für die LEA

Die vier Fraktionen im Ellwanger Gemeinderat sind sich einig: Sie wollen eine schnelle Entscheidung über die Zukunft der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Geht es zudem nach den beiden größten Parteien CDU und Freie Bürger, dann wird die Stadt den LEA-Vertrag voraussichtlich nicht weiter verlängern.

Für Rolf Merz, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, ist die Sache klar: „Die LEA muss kurzfristig auf die Tagesordnung.“ Vom Land Baden-Württemberg ist er „enttäuscht“. Denn die Erwartung, dass Ellwangen quasi im Gegenzug für den Betrieb der LEA ein Hochschulstandort werde, habe sich nicht verwirklicht: „Vom Land kommt nichts“, sagte Merz. Die Tendenz in der CDU sei, dass der LEA-Vertrag nicht über das Jahr 2020 hinaus verlängert werde.

Das habe auch damit zu tun, dass eine Einrichtung wie die LEA eigentlich in eine größere Stadt gehöre. Die Belastungsgrenze für die Kommune sei überschritten, sagte Merz. Solange die LEA bestehe, stocke auch die Konversion des ehemaligen Kasernengeländes. Es gebe keine Möglichkeit, das Gelände zu überplanen.

Hieber: „Die LEA passt zu Ellwangen“

Auch die SPD-Fraktion strebt eine Entscheidung zum Fortbestand der LEA im ersten Halbjahr 2018 an. Fraktionschef Herbert Hieber verwies im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf den Antrag seiner Partei vom 7. Dezember vergangenen Jahres. Zuvor will die Fraktion jedoch einige wichtige Fragen geklärt haben, nämlich die Bedeutung der Landeserstaufnahmestelle als Arbeitgeber, die Auswirkungen auf die Stadt als Ganzes sowie das Thema Sicherheit und Ordnung.

Ein weiteres Thema sind die Auswirkungen, falls das LEA-Privileg wegfällt. Landkreise mit Landeserstaufnahmestellen sind nämlich von der Flüchtlingsverteilung prinzipiell ausgenommen. Die Antworten auf diese Fragen soll die Stadtverwaltung bis Ende März liefern. Darüber hinaus forderte Hieber mehr Transparenz des Landes im Hinblick auf seine Flüchtlingspolitik. Der SPD-Fraktionschef betonte jedoch, dass seine Partei die LEA durchaus als Teil der Konversion des Kasernengeländes sieht. Alles andere wäre eine „Abwertung der LEA“. Er sieht die Landeserstaufnahmestelle durchaus als Chance, die zu Ellwangen mit seiner christlichen Tradition und seinen vielen sozialen Einrichtungen passe.

Frick: Konversion ist, was nach der LEA kommt

Aus Sicht von Gunter Frick, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Bürger, drängt die Zeit. Er sprach sich dafür aus, die Zukunft der LEA bis spätestens Ende April auf die Tagesordnung zu setzen. Das sei schon deshalb geboten, weil das Land zeitlichen Vorlauf für seine Planungen brauche.

Wie sein CDU-Kollege Merz ist auch Frick vom Land enttäuscht. Die Erwartung, dass es im Zusammenhang mit der LEA zur Ansiedlung von Bildungseinrichtungen komme, habe sich nicht erfüllt: „Passiert ist seither nichts“, so Frick.

Angesprochen auf das Thema Konversion sagt der Fraktionsvorsitzende: „Konversion ist das, was beginnen kann, wenn die LEA fort ist.“ Auf der Not von Menschen könne man keine dauerhaften Arbeitsplätze aufbauen, sagte er. Stattdessen plädiert er dafür, auf dem Gelände Wohnraum zu schaffen sowie Teile der Kaserne für kleinere Gewerbeeinheiten zur Verfügung zu stellen. Auch einen Forschungscampus für in Ellwangen ansässige Firmen kann er sich vorstellen. Dadurch könnten dann wertige Dauerarbeitsplätze entstehen, meint Frick.

LEA bringt Geld in die Stadtkasse

Der Wegfall des LEA-Privilegs ist für ihn kein Problem: Frick würde es begrüßen, wenn Flüchtlinge mit Bleiberecht nach Ellwangen kämen. Diese könnten leichter in Arbeitsmaßnahmen gebracht und integriert werden.

Eine rasche Entscheidung liegt auch im Interesse der Grünen. Der Fraktionsvorsitzende Berthold Weiß spricht sich allerdings für ein Weiterbestehen der Einrichtung aus. Die Position der Grünen sei eindeutig: Die LEA sei gut für die Stadt und ein „gelungener Beitrag zur Konversion“ des Kasernengeländes. Die Gebäude seien mit einem Millionenaufwand saniert worden und würden sehr gut genutzt. Darüber hinaus spüle die Einrichtung viel Geld in die Stadtkasse.

Mehr entdecken: Zwei Ortschaftsräte für Schließung der LEA

Mehr entdecken: 3000 Menschen sind 2017 in die LEA gekommen

Mehr entdecken: Alleinreisende Frauen haben oft ein schweres Schicksal hinter sich

Mehr entdecken: Hilsenbek wehrt sich gegen Kritik