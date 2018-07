Grill-Event beim Bauernmarkt

„Beim Fürstpropst zu Gast“ heißt es wieder am Samstag und Sonntag auf dem Ellwanger Schloss. Denn dann sind die Ellwanger Heimattage angesagt. Als Vorgeschmack darauf hat der Bauernmarkt am Freitag zu einem Bauernmarkt-Grill-Event am Fuchseck eingeladen.

Die ganze Bandbreite an Fleisch- und Wurstwaren und Gemüsesorten wurde auf dem Grill und in der Pfanne zubereitet. Es gab Halssteak, Bratwurst, Rote Wurst und Wildbratwurst. Und natürlich eine leckere Gemüsepfanne mit Sommergemüse wie Zucchini, Aubergine, Kartoffeln, Karotten, Paprika, Lauch, Sellerie und Bohnen. „Frisch vom Hof – Qualität aus der Region“ hieß es. Die Nachfrage hat sich allerdings in Grenzen gehalten. „Die Hitze hat schon einige abgehalten“, sagten Andrea Engel vom Naturhof Engel (Bühlerzell-Schönbronn) und Veronika Erhardt vom Schafhof Erhardt (Killingen) übereinstimmend: „Da ist es den Leuten zu heiß.“ Das Grill-Event zu den Heimattagen fand bereits zum dritten Mal statt, das erste Mal war es 2016.