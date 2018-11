Eigentlich könnte man den Schönenbergbasar des Frauenkreises Eigenzell auf Grieben, Schmalz, Springerle und Wollsocken reduzieren. Denn das sind am Christkönigsonntag wieder mal die Renner dieser Traditionsveranstaltung zugunsten der Partnergemeinden der Pfarrei Schönenberg, Pilao Arcado und Campo Alegre de Lourdes im Nordosten Brasiliens, gewesen. Dort ist Pater Bernhard Hanke, der Bruder des früheren Schönenbergpfarrers Pater Gerald Hanke, Missionar.

Fast 600 Paar Wollsocken standen zum Verkauf an. Und die Nachfrage war enorm. Ebenso bei Grieben und Griebenschmalz. Dafür wurden 150 Kilogramm Speck ausgelassen. Doch der Basar im Pfarrsaal, im Bergcafé, vor den Jugendräumen und im „Schlossblick“ des Gemeindehauses Sankt Alfons hatte auch Advents- und Weihnachtsschmuck, Gestecke und Türkränze, Hand- und Bastelarbeiten, Plätzchen, Marmelade, Liköre sowie viele andere Geschenkideen zu bieten. Und natürlich brasilianischen Caipirinha.

„Lichtstrahlen der Liebe und der Anerkennung“

Der Frauenkreis Eigenzell, die Frauengruppen Rindelbach und Pfarrmitte, der Kirchengemeinderat und die Pfarrjugend, aber auch andere Gemeindemitglieder hatten sich im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt und monatelang gebastelt, genäht, gestickt, gehäkelt und gestrickt. Oder wie zwei Frauen fleißig Springerle gebacken, mit dem Schönenberg und der heiligen Familie als Motive. Die Jugend und die Ministranten hatten neben Bastelarbeiten auch einen Stand mit Waren aus dem Weltladen, wie Tee, Kaffee, Kakao, Schokolade und getrocknete Mangos. Am Brasilienstand gab es Textilien und Schmuck.

Reißenden Absatz fanden auch die 70 selbst gemachten Kuchen und Torten, die im Gemeindesaal Sankt Alfons angeboten wurden. Gertrud Haas, die Leiterin des Frauenkreises Eigenzell, und Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan sind mit dem Verkauf zufrieden. Der gesundheitlich angeschlagene Pater Gerald Hanke schrieb aus München an die Freunde vom Schönenberg: „Der Basar zündet im fernen Brasilien Lichter der Hoffnung an. Er macht menschenwürdiges Leben möglich.“

Und sein Bruder, Missionar Bernhard Hanke, der während seines diesjährigen Heimaturlaubs auch zu Besuch auf dem Schönenberg war, freute sich in seinem Schreiben aus Campo Alegre de Lourdes, dass sich die Schönenberger mit der Brasilienmission identifizieren: „Ohne die Schönenberger wäre in Campo Alegre große Finsternis, ein schwarzes Loch. In diesem Milieu der Menschenverachtung, der Korruption tut es uns beiden Missionaren auch gut, wenn uns ein paar kleine und große Lichtstrahlen der Liebe und der Anerkennung aus der Heimat berühren.“ Hanke dankte mit Blick auf Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit in Brasilien für die Mithilfe beim Zisternenprojekt, bei der Hüttensanierung und den Hygieneprojekten. Neben Pater Hanke wirkt Pater Wilhelm Mayer in Pilao Arcado.