Grenzenloser Jubel auf dem Ellwanger Marktplatz

Hoffen, Bangen, herbe Enttäuschung, Daumendrücken, Zittern, versteinerte Gesichter, Applaus und schließlich grenzenlosen Jubel mit Freudentänzen hat es am Samstagabend beim Public Viewing im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Ellwanger Marktplatz gegeben.

Wer hätte das gedacht, dass die deutsche National-Elf im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden in der letzten Minute der Nachspielzeit doch noch den lang ersehnten zweiten Treffer zum glücklichen 2:1 erzielt und damit eine reelle Chance hat, bei einem Sieg gegen Südkorea am kommenden Mittwoch um 16 Uhr ins Achtelfinale zu kommen? „Heute gewinnen wir“, hatte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek vor dem Spiel voller Optimismus gesagt. Und er sollte am Ende eines spannenden Krimis Recht behalten.

Die WM-Arena von Asma Gebreloels Celebrate the World auf dem Ellwanger Marktplatz war voll, allerdings nicht so voll wie beim ersten Gruppenspiel Deutschlands gegen Mexiko am vergangenen Sonntag, das mit einer 0:1-Niederlage für Deutschland endete. Etliche Zuschauer hatten sich die Deutschlandflagge ins Gesicht gemalt, andere trugen wie die deutschen Nationalspieler weiße Trikots, manche einen schwarz-rot-goldenen Hut, andere Hawaiiketten oder Stirnbänder in den deutschen Farben.

Dieses Mal lagen bei den Zuschauern über weite Teile des Spiels die Nerven blank. Für Entsetzen und Schockstarre sorgten vor allem das Tor des Schweden Ola Toivonen in der 32. Spielminute, die Gesichtsverletzung von Sebastian Rudy nach einem Zweikampf und die Gelb-rote Karte und das Aus für Jérôme Boateng nach einem Foul in der 82. Minute.

Es wurde mit der leistungsstarken, torchancenreichen deutschen Nationalmannschaft, dem amtierenden Weltmeister, bis zum Ende mitgefiebert und Jogi Löws Jungs die Daumen gedrückt. Hoffnung und Jubelgesänge gab es, als Marco Reus in der 48. Minute den Ausgleich schoss. Als dann schließlich im russischen Sotschi am Schwarzen Meer in der letzten Spielminute der Siegestreffer mit einem direkten Freistoß durch Toni Kroos fiel, gab es auf dem Marktplatz kein Halten mehr. „Toooor“, schallte es lautstark aus gefühlt Hunderten von Kehlen, alles sprang von seinen Plätzen auf, streckte die Hände hoch und stimmte in einen grenzenlosen Jubel ein. Menschen umarmten sich, Deutsche, Afrikaner, Araber aus Syrien und Menschen anderer Nationalitäten. Die Welt war für alle wieder in Ordnung.

Da wurde geklatscht, gepfiffen, gejohlt, da wurden in Partystimmung regelrechte Freudentänze aufgeführt, da wurde die Deutschlandfahne geschwungen, da wurde mit ins Publikum geworfenen, verschenkten Fußbällen gekickt. Die Stimmung war am Explodieren. „O, wie ist das schööön“, wurde gesungen. Jubel, Trubel, Heiterkeit waren angesagt. Und aus den Lautsprechern ertönte der Song: „Die Nummer eins der Welt sind wir.“ Und einen kleinen Autokorso mit einem Hupkonzert durch die Stadt gab es natürlich auch. So soll es dann auch am nächsten Mittwoch sein, wenn Deutschland (hoffentlich) gegen Südkorea gewinnt.