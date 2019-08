Grünen-Fraktionschef Weiß: Mehr Klimaschutz, soziales Bauen und eine Verkehrswende

Nach den Kommunalwahlen sehen sich die Ellwanger Grünen in ihrem Kurs bestätigt. Im Vordergrund ihrer Gemeinderatsarbeit der kommenden Jahre stehen eine ökologische Gestaltung der Landesgartenschau, der Ausbau der Radwege und des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Klimaschutz, sagte Fraktionschef Berthold Weiß im Gespräch mit Franz Graser.

Die Kommunalwahlen haben die Grünen gestärkt. Was war Ihre Bilanz des ersten Halbjahres?

Wir sehen uns in unserem Kurs bestätigt. Wir haben als grüne Fraktion in der letzten Legislatur unsere Kernthemen bearbeitet. Da geht es natürlich immer um Ökologie, um Umweltschutz, aber auch um Verkehr und Soziales. Wir waren aber immer bereit, zum Wohl der Stadt und im Sinne einer guten Entwicklung Kompromisse einzugehen.

Das sind die Punkte, die uns, vom bundesweiten Trend in Richtung Grün einmal abgesehen, in Ellwangen gestärkt haben. Wir haben vier Prozent von 14 auf 18 zugelegt, was uns einen zusätzlichen Sitz einbringt trotz eines verkleinerten Gremiums. Da haben wir unseren Kurs, auf Sachlichkeit und auf unsere Themen zu setzen, auch bei Kompromissen, bestätigt gesehen. Wir denken, das ist ein gutes und erfolgreiches Konzept, und das wollen wir definitiv fortsetzen.

Erwarten Sie sich mit dem neuen OB und dem neuen Gemeinderat eine Aufbruchstimmung?

Die Kommunalwahlen waren eine Zäsur, die Hälfte des Gremiums ist jetzt neu, wir haben einen neuen Oberbürgermeister. Das gibt garantiert eine gute neue Dynamik, die diese Stadt braucht. Für uns ist auch noch wichtig gewesen, dass im Februar eine große und wichtige Entscheidung gefallen ist, nämlich der Weiterbetrieb der LEA bis Ende 2022. Auch das ist ein Kompromiss, den wir aber gerne mittragen.

Wir haben ganz wichtige Themen, die gesetzt sind: Die Landesgartenschau kann nur funktionieren, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mitgenommen werden. Diese Aufbruchstimmung müssen wir im Gemeinderat erzeugen. Das ist aber auch die vornehmste Aufgabe der neuen Stadtspitze. Wir haben auch viele Infrastrukturmaßnahmen, die kommen müssen: Für das Nadelöhr B290, die durch viele Ampeln verstopft wird, muss eine Lösung gefunden werden.

Vor 20 Jahren hieß es: man muss das Radwegenetz ausbauen. Ich sehe hier kein Netz. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad sind Kinder und Jugendliche. Wenn uns am Wohl der Kinder und Jugendlichen liegt, dann müssen wir für sichere Radwege sorgen. Und dass man dabei das Klima schützt, etwas für die individuelle Gesundheit und für eine lebenswertere Stadt tut, das sind alles schöne Nebeneffekte.

Welche Bedeutung hat für Sie der öffentliche Personennahverkehr?

Mehr Radwege und mehr ÖPNV führen automatisch dazu, dass das Autofahren weniger wird. Wenn wir wollen, dass der Verkehr weniger wird, müssen wir erstens das Autofahren ein bisschen erschweren, und zweitens den ÖPNV attraktiver machen. Die Initiative von Bürgermeister Volker Grab, die zu den beiden Stadtbuslinien geführt hat, war genau der richtige Weg. Damit müssen wir weitermachen. Ich denke, wenn man eine gute Analyse macht, wohin es Sinn macht, den Stadtbus fahren zu lassen, und das zu günstigen Konditionen, dann wird das auch angenommen. Aber das funktioniert nur im Paket.

Die Grünen haben Tempokontrollen an den Stadteingängen vorgeschlagen. Verfolgen Sie das weiter?

Wir haben bereits in unserer Haushaltsrede beantragt, dass auf der gesamten Haller Straße zumindest in der Nachtzeit Tempo 40 eingeführt wird. Ohne stationäre Geschwindigkeitskontrollen wird das nicht funktionieren. Wir werden das mit einem eigenen Antrag unterstreichen. Das ist auch deswegen notwendig, weil Ampeln anders als Kreisverkehre nicht zur Geschwindigkeitsregulierung beitragen.

Stau zur Mittagszeit auf der Ellwanger Hauptverkehrsader: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Berthold Weiß plädiert dafür, den Verkehr durch Kreisverkehre zu entschärfen. (Foto: fg)

Wenn ich am Ortseingang von Ellwangen aus Richtung Jagstzell einen Kreisel baue, dann bremst das automatisch die einfahrenden, aber auch die ausfahrenden Fahrzeuge. Wenn kein Kreisel da ist, bekommt man das nur mit Geschwindigkeitskontrollen in den Griff. Darum bin ich ein großer Kreisel-Fan. Am Kreisel stehst du quasi nie, außer es ist viel zu viel Verkehr. Aber wie oft man in Ellwangen an einer roten Ampel steht und auf der ganzen Kreuzung bewegt sich nichts, das ist spektakulär.

Können Sie sich auch einen Kreisel an der Berliner Ecke vorstellen?

Das wäre absolut sinnvoll. Ich glaube auch, wenn man nicht immer darauf beharren würde, dass es ein Standardkreisel nach DIN ist, der für 20 000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt ist, dann würde man auch hier einen Platz finden.

Was kann man auf kommunaler Ebene für den Klimaschutz tun?

Wenn man es ernst nimmt, dass der Klimawandel bedrohlich für die menschliche Existenz ist, dann müssen wir uns auch fragen, wie wir weitermachen. In der heutigen Situation mit einer Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent zu sagen: Wir brauchen weitere 90 Hektar Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet – ohne Rücksicht auf Flächenversiegelung, ohne Rücksicht auf das Thema Landwirtschaft, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn es um das Thema Klimawandel geht, müssen wir radikal umdenken und diese Wachstumsgedanken in Frage stellen. Das heißt nicht, dass wir Totalverweigerer wären. Wir brauchen Erweiterungsflächen für Bestandsbetriebe, aber dieser „Komme-wer-wolle“-Ansiedlungsmentalität, die wir in den letzten Jahren hatten, können wir uns nicht mehr leisten.

Die zweite Frage ist: Wie machen wir in der Wohnbebauung weiter? Die Zeit von Einfamilienhäuser-Wohngebieten ist vorbei. Was wir machen müssen, ist verdichtetes Bauen und die Entwicklung des Innenraums. Das ist inzwischen auch Standard bei dem, was an den Hochschulen für Städtebau gelehrt wird. Gerade wenn ich an das Konversionsgelände denke, dann müsste das so ausgestaltet werden, dass das eine ökologische Mustersiedlung wird. Durch Photovoltaik, Solarthermie und hoch effizientes Bauen kann man zum Teil sehr günstig sehr gute Effekte erzielen.

Reicht die Wohnbauförderung der Stadt, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Die ersten Anfänge sind mit dem Wohngebiet in der Karl-Stirner-Straße gemacht. Aber die Frage ist schon, ob es nicht notwendig wäre, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, damit die Stadt einen unmittelbaren Einfluss auf diesen Sektor hat. Klar ist: Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Das heißt für uns aber nicht, mit vielen Einfamilienhäusern in die Fläche zu gehen. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen schauen, was im Bestand möglich ist. Im historischen Teil der Kaserne haben wir einige Gebäude, wo man sich fragen kann: Könnte man das nicht für die Wohnnutzung umbauen? Man könnte hier relativ schnell relativ günstig Wohnraum für viele Leute schaffen – und zwar gerade für Leute, die nicht mit viel Geld gesegnet sind.

Wie bewerten Sie die Entwicklungen in Sachen Bildungscampus?

Die Chancen, den Bildungscampus im historischen Teil der Kaserne zu realisieren, sind absolut vorhanden. Der Kreistag hat einen bereits gefassten Beschluss zur Beruhigung der Ellwanger Gemüter noch einmal gefasst. Für mich ist auch klar, dass das eine Einrichtung wird, die wachsen muss. Ob es zu einer Hochschuleinrichtung langt, wird davon abhängen, wie sich der Pflegecampus entwickelt. Abgesehen davon muss man sich auch die Frage stellen, ob es Sinn hat, in unsere Stadt mit 20 bis 25 000 Einwohnern eine Hochschuleinrichtung zu bringen.

Die Argumentation ist ja häufig: Wir brauchen etwas, damit unsere Jugend nicht weggeht. Die Handwerker sind früher auf die Walz gegangen. Der jüngst verstorbene Neulermer Bäcker hst sich ein oder zwei Jahre lang in der Schweiz umgeschaut, und auch deshalb hat er so tolle Briegel gemacht. Es ist immer gut, wenn man für eine gewisse Zeit raus ist aus seinem gewohnten Umfeld. Die Leute bleiben nicht hier, weil sie hier studieren können. Sie kommen zurück, wenn es hier tolle Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

Wird die Bedeutung der LEA für die Stadt unterschätzt?

Ich habe mal eine Stadtführung zum Thema „Soziale Stadt“ mitgemacht. Da ist ganz deutlich gezeigt worden, welche jahrhundertelange Tradition Ellwangen bei sozialen Einrichtungen hat. Und deshalb hat Herbert Hieber (SPD) recht, wenn er sagt: Die LEA muss bleiben, denn Ellwangen kann LEA. Das kann nicht jede Stadt. Und deswegen findet unsere Fraktion, dass die LEA eine weitere soziale Einrichtung ist, die unsere Stadt bereichert. Sie bietet um die 200 Arbeitsplätze, sie bringt Kaufkraft in die Stadt.

Für uns als Fraktion ist die politische Bedeutung der LEA noch viel wichtiger. Solange unsere Stadt eine LEA hat, wird das Land Baden-Württemberg immer mit einem wohlwollenden Auge nach Ellwangen schauen. Wir haben dem OB Dambacher während des Wahlkampfes gesagt, dass unsere Fraktion sich einen Weiterbetrieb über 2022 hinaus vorstellen kann. Die Jahre nach 2022 werden relevant, wenn es um Projekte im Rahmen der Landesgartenschau geht. Wenn dann das Thema Landesgartenschau-Stadt mit dem Standortvorteil LEA gekoppelt wird, dann sind wir der festen Überzeugung, dass das Wohlwollen des Landes nochmals größer sein wird, wie wenn wir die LEA nicht hätten.

Wo liegen für Sie die Prioritäten bei der Landesgartenschau?

Unsere Prioritäten liegen bei zwei Dingen: Wir müssen schauen, dass diese Landesgartenschau eine ökologische und nachhaltige Musterschau wird. Und es ist für uns ein Anliegen, dass wir viele Infrastrukturmaßnahmen, die die Stadt dringend braucht, in diesem Zusammenhang verwirklichen können. Das ist der eine Punkt Die zweite Sache ist, und jetzt komme ich auf den Anfang unseres Gesprächs zurück: Begeisterungsfähigkeit, Aufbruchsstimmung. Unsere Fraktion ist der festen Überzeugung, dass eine Landesgartenschau in Ellwangen nur funktionieren wird, wenn es gelingt, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und deswegen setzen wir darauf, dass sich die Stadtverwaltung, vornweg der OB, aber auch das Stadtplanungsamt spätestens nach der Sommerpause Formen einfallen lassen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung der Gartenschau beteiligen können.

Ist Ellwangen als Schulstadt, als Bildungsstadt richtig aufgestellt?

Ich denke, dass wir wirklich sehr viel machen für die Ellwanger Schulen.In der Zeit, in der ich jetzt im Gemeinderat bin, sind im Prinzip alle Schulen saniert worden. Wir haben uns immer wieder damit beschäftigt, wie sich die Schulen aufstellen müssen, damit sie zukunftsfähig sind. Wir haben die beiden ehemaligen Werkrealschulen zu Gemeinschaftsschulen gemacht. Das ist eigentlich das Schulmodell der Zukunft. Das war mit erheblichen Investitionen verbunden. Wenn ich weiter zurückgehe, haben wir an beiden Gymnasien Mensen angebaut.

Wir haben uns gesagt: Ganztagesbetreuung wird auch an den Gymnasien die Zukunft sein. Wir statten unsere Schulen mit Schulsozialarbeit aus, auch die sogenannten Soft Skills werden hier bedient. In der Zusammenarbeit zwischen den Schulen können wir aber immer noch besser werden. Sankt Gertrudis ist ein Leuchtturm, wo Schülerinnen von überall herkommen. Das ist eine Schule, auf die wir als Stadt stolz sein können, von der wir aber auch lernen können. Was macht Sankt Gertrudis so erfolgreich und können unsere Schulen vielleicht auch ein kleines bisschen von diesem Schulmodell lernen?

Was würden Sie sich für die Zukunft in der Stadt noch wünschen?

Was für Ellwangen dringend notwendig ist, ist ein Beirat für Integration, der die Stadtverwaltung und das Gremium bei migrationsspezifischen Fragen berät. So ein Beirat hat nicht nur die Funktion, dass er uns sagt, was wir als Stadtgesellschaft oder als Gremium oder als Stadtverwaltung für Migrantinnen und Migranten tun können. Bei so einem Beirat geht es auch darum, dass die Stadtgesellschaft Migrantengruppen in die Verantwortung nimmt. Wir haben etwa immer noch die Situation, dass unterschiedliche Migrantengruppen weit unterproportional in den verschiedenen Schularten vertreten sind.

Mein Nachbarsjunge hat jetzt das erste Jahr Gymnasium hinter sich, und er sagt mir: Es gibt in seiner Klasse keinen anderen türkischen Jungen mehr. Und in so einem Beirat kann man herausarbeiten: Was müssen wir als Stadt tun, damit der Anteil an Migranten an der Realschule oder im Gymnasium höher wird? Aber man kann ja auch fragen, woran das liegt. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Kinder nicht in den Kindergarten gehen. Und dann nach Möglichkeiten sucht, wie die Quote erhöht werden kann.