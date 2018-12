Grüne Schwestern: Großartiger Einsatz für die Patienten

„Advent ist ein Leuchten“: Mit dem Gesang von Schülerinnen und Schülern der Buchenbergschule sind die Gäste zur Weihnachtsfeier der Grünen Schwestern in der voll besetzen Ellwanger Krankenpflegeschule begrüßt worden.

Zum ersten Mal seit 38 Jahren konnte nicht Annemarie Klauck die Feier eröffnen, sie war krank. Stattdessen wurden die Gäste von Landrat Klaus Pavel begrüßt, der auch gleich feststellte: „Die Weihnachtsfeier der Grünen Schwestern ohne Frau Klauck – das geht eigentlich gar nicht.“

Der Landrat dankte den meist weiblichen, aber auch männlichen Grünen Schwestern für ihren großartigen Einsatz in der freiwilligen Patientenarbeit. In seinem Grußwort, in das er auch einige weihnachtliche Texte einfließen ließ, lobte er das bemerkenswerte Engagement der ehrenamtlichen Hilfe, das in der Tradition der Grünen Schwestern in Ellwangen im Ostalbkreis einzigartig sei.

Unterhaltsames Singspiel

Die Buchenbergschule Ellwangen sorgte mit musikalischen Einlagen und einem unterhaltsamen Singspiel für gelungene Akzente.

Die Lehrerinnen Heike Schreckenhöfer, die auch die Klavierbegleitung übernahm, und Renate Sandmaier begleiteten die Schülerinnen und Schüler.

Unermüdliche Arbeit

Auch Oberbürgermeister Karl Hilsenbek fand die passenden Worte für die ehrenamtliche Arbeit der Grünen Schwestern, die diese unermüdlich für die Ellwanger Klinik und das Schönbornhaus leisten.

Der Hilfsdienst der Grünen Schwestern wurde in Ellwangen vor 38 Jahren gegründet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Patienten der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und des Seniorenstifts Schönbornhaus Unterstützung in Notsituationen und haben stets ein offenes Ohr für deren Anliegen.