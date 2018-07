Grüne erteilen einem Ankerzentrum klare Absage

Der massive Polizeieinsatz am 30. April in der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen wegen der Abschiebung eines Togolesen hat bundesweit fürSchlagzeilen gesorgt. Mehrere Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen haben deshalb am Freitagvormittag bei einem Besuch der Einrichtung mit LEA-Leiter Berthold Weiß, mit Polizeibeamten, Mitarbeitern der Sozial- und Verfahrensberatung und Psychologen gesprochen, um sich so ein eigenes Bild von der LEA zu verschaffen.

LEA-Leiter Berthold Weiß führte die Gäste aus dem Stuttgarter Landtag durch die LEA. Mit dabei waren der innenpolitische Sprecher und Parlamentarische Geschäftsführer Uli Sckerl, der migrationspolitische Sprecher und Vize-Fraktionsvorsitzende Daniel Lede Abal, der zuständige Abgeordnete des Betreuungs-Wahlkreises Heidenheim, Martin Grath, die Beraterin der Landtagsfraktion für den Bereich Flüchtlings-, Asyl- und Einwanderungspolitik, Germaine Knoll-Merritt, sowie Pressesprecher David Fischer. Eine journalistische Begleitung des Rundgangs in der LEA war nicht möglich.

„Die Menschen haben schlichtweg Angst“

Über den Besuch berichteten deshalb Landtagsabgeordneter Martin Grath und Pressesprecher David Fischer bei einer Pressekonferenz im Brauereigasthof Roter Ochsen. Dabei gingen sie insbesondere auf die Angst der Asylbewerber ein, in den frühen Morgenstunden zwischen zwei und vier Uhr abgeholt und abgeschoben zu werden. „Die Menschen haben schlichtweg Angst. Die schrecken jedes Mal auf, wenn Polizeieinsatz ist. Die schlafen nicht mehr richtig.“ Asylbewerber wollten aus ihrer Perspektivlosigkeit eine Perspektive machen. „Das Handwerk sucht händeringend die Leute“, sagte der ausgebildete Bäckermeister Grath und sprach sich für die „3 + 2“-Regelung aus, also eine dreijährige Ausbildung und eine Bleibegarantie für die beiden folgenden Jahre.

Ankerzentren kommen „Internierungslagern“ gleich

Grath sprach in Bezug auf die Ellwanger Einrichtung von einer „Vorzeige-LEA“. Hier sei eigentlich alles unter Kontrolle. Das sei nie ein rechtsfreier Raum gewesen. Beeindruckt zeigte er sich von den Frauenhäusern dort und von den Ehrenamtlichen, die in der LEA Deutschunterricht geben. Sogenannten „Ankerzentren“, die Internierungslager gleichkämen und in denen die Flüchtlinge bis zu 18 Monaten untergebracht würden, erteilten Grath und Fischer mit Blick auf das größere Aggressions- und Frustrationspotenzial eine „komplette“ Absage, denn sie seien kontraproduktiv. „Es ist ein Hort der Frustration, was da geplant ist. Das haben uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt“, so David Fischer.

Die beiden Grünen sprachen sich stattdessen für die Bekämpfung von Fluchtursachen, für einen Marshallplan und für die Schaffung von Perspektiven in den Heimatländern aus. „Wir müssen mit unserer Technik Perspektiven schaffen“, meinte Grath zu Flüchtlingen aufgrund des Klimawandels und zu Kriegen aufgrund des Wassers. Denn: „Die Flüchtlingsproblematik weltweit ist erst am Ansteigen. Da ist der Zenit noch nicht mal ansatzweise erreicht.“ Die Weltgemeinschaft müsse sich deshalb ernsthaft Gedanken machen.