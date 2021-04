Gottesdienste im Freien

Bis auf Weiteres finden in der katholischen Seelsorgeeinheit Ellwangen folgende Gottesdienste statt: An jedem Sonn- und Feiertag in Heilig Geist um 10.30 Uhr auf dem Platz vor der Kirche, in Sankt Patrizius um 9.30 Uhr auf dem Platz hinter der Kirche und in Sankt Wolfgang um 10.30 Uhr auf dem Ehrenhof. In Sankt Vitus wird die Vorabendmesse am 1., 8. und 15. Mai um 18 Uhr vor der Marienkirche gefeiert. Auf dem Stiftsplatz findet am 2. Mai um 11 Uhr, am 9. und 13. Mai (Christi Himmelfahrt) um 9.30 Uhr und am 16. Mai um 11 Uhr die Eucharistiefeier statt. Die Gottesdienste unter freiem Himmel werden bei jedem Wetter gefeiert.

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten auf dem Pfarrbüro Heilig Geist und Sankt Vitus bis Freitag um 11 Uhr und in Sankt Wolfgang bis Freitag um 15 Uhr (beziehungsweise bis Mittwoch vor Christi Himmelfahrt um 11 Uhr) ist erwünscht. Ansonsten bitte zum Gottesdienst ein Blatt mit Namen und Kontakten mitbringen (Formulare liegen in den Kirchen auf).

Die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen feiert am 2. und 16. Mai um 9.30 Uhr sowie am 9. Mai und an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr Gottesdienst am Rondell zur Stadtgeschichte auf dem Marktplatz.