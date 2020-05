Gottesdienst im Grünen in der Stockensägmühle

Die evangelischen Kirchengemeinden Ellwangen und Umgebung laden gemeinsam zum Gottesdienst im Grünen in die Stockensägmühle ein. Am Pfingstmontag wird um 11 Uhr im Fischbachtal die Glocke läuten. Durch die Coronaverordnung ist die Personenzahl auf maximal 100 Menschen begrenzt. Bläser des Posaunenchores werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Als Liturgen und Prediger sind Pfarrerin Susanne Bischoff und Pfarrer Martin Schuster mit dabei. Am besten erreicht man die Stockensägmühle mit dem Fahrrad oder zu Fuß. In der evangelischen Stadtkirche Ellwangen findet am Pfingstmontag kein Gottesdienst statt.