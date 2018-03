Gottes Schöpfung ist gut

Mit einem Gottesdienst und einer gemeinsamen Tafel im Gemeindehaus Sankt Wolfgang haben rund 80 Frauen und zwei Männer den Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Frauen des ökumenischen Weltgebetstagteams der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Ellwangen hatten die feierliche Stunde vorbereitet. Im Mittelpunkt standen Frauen aus Surinam, dem kleinen Staat an der Nordostküste Südamerikas und ehemaligen niederländischen Kolonie. Sängerinnen des Rindelbacher Chors Intonata und Christine Kutter am E-Piano begleiteten die Lieder.

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Frauenbewegung und wird um den Globus am ersten Freitag im März gefeiert. Die Gebete, Texte und Lieder, mit denen Christinnen in mehr als 120 Ländern in diesem Jahr zusammen kamen, stammten von Frauen aus Surinam. Als ökumenische Gruppe feiern sie den Weltgebetstag seit 1953 und forderten mit der Schöpfungserzählung aus dem 1. Buch Mose zum Bewahren der Schöpfung auf. 48 Prozent der Bevölkerung Surinams sind Christen. Die Herrnhuter Brüdergemeine spielt eine wichtige Rolle. Die Freikirche ist in allen Volksgruppen, Landesteilen und sozialen Schichten tief verwurzelt.

Minuten der Stille

Mit den Liedern „Gott gab uns Atem“ und „Seht, alles, was Gott gemacht hat, ist wunderbar“ wurde der Gottesdienst im Gemeindehaus Sankt Wolfgang eröffnet. Mit Fotos erfuhren die Besucher Wissenswertes zur Geschichte Surinams, die Vielfalt der Ethnien und die üppige Flora und Fauna. Surinamische Frauen wie Alima, Muyinga, Carolina und Mei Ling mit afrikanischen, chinesischen oder europäischen Vorfahren wurden in kurzen Wortbeiträgen vorgestellt. Der Lesung aus dem 1. Buch Mose folgten einige Minuten der Stille und der Meditation. In der Fürbitte baten die Frauen um Weisheit, Mut und Kraft, um Verantwortung für Klima und Umwelt zu übernehmen, und um Ermutigung im Glauben und Solidarität mit Frauen und Mädchen, die nicht selbstbestimmt leben können.

Mit der Kollekte werden Partnerorganisationen unterstützt, die sich für Frauen und Mädchen engagieren. Dazu gehören das Kommunikationstraining der Herrnhuter für den verantwortlichen Umgang mit Sexualität am Stadtrand von Surinams Hauptstadt Panamaribo und die Unterstützung von philippinischen Frauen beim Anbau und Verkauf ökologisch produzierter Lebensmittel.