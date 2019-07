Goldshöfe-Crailsheim: Bahnstrecke ertüchtigen

Ellwangen (ij) - Die CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack setzen sich mit Blick auf den Deutschland-Takt für den Ausbau der Remsbahn und der Bahnstrecke zwischen Aalen, Ellwangen und Crailsheim ein.

Im bisherigen Entwurf für den Deutschland-Takt ist die Strecke von Ellwangen nach Crailsheim nur für einen Fernverkehrszug und einen Regionalzug jeweils alle zwei Stunden vorgesehen. Dies sei nicht mehr als der Status quo.

Mack und Kiesewetter haben deshalb ans Stuttgarter Verkehrsministerium, den Regionalverband, Landrat Klaus Pavel als Vorsitzendem des Interessenverbands Schienenkorridor Stuttgart-Nürnberg und die betroffenen Landräte geschrieben. Darin heißt es, dass gute Verbindungen nach Nürnberg für Baden-Württemberg und Ostwürttemberg entscheidend seien, weil es dort beste Anschlüsse in Richtung Berlin, Leipzig, Wien und Prag gebe.

Für Betriebe wie Carl Zeiss Oberkochen mit Standorten in Jena und Karlsruhe seien Verbindungen nach Ostdeutschland und nach Karlsruhe wichtig. In Ellwangen seien Tochtergesellschaften der EnBW Karlsruhe angesiedelt. Ebenso befindet sich hier der Hauptsitz der Varta, die zusammen mit dem KIT Karlsruhe und dem ZSW Ulm das Batterienetzwerk Süddeutschland bilde. Die beiden CDU-Politiker sprechen sich ausdrücklich für einen Halbstundentakt im Fernverkehr beziehungsweise einen schnellen Regionalverkehr im Schienenkorridor Stuttgart-Nürnberg im Wechsel über die Murr- und die Remsbahn aus. Sie fordern, diese Perspektive in den Deutschland-Takt aufzunehmen. Dies würde auch die Strecke Mannheim, Frankfurt, Erfurt entlasten. Außerdem müsse zwingend zwischen Goldshöfe und Crailsheim ein durchgängiger, stündlicher Regionalverkehr geplant werden.

IRE-Linie bis Crailsheim verlängern

Das solle in den endgültigen Entwurf des Deutschland-Takts übernommen werden. Dazu sei es wichtig, das geplante Gutachten zur Weiterentwicklung des Schienenkorridors Stuttgart-Nürnberg schnellstmöglich in Händen zu halten.

Darüber hinaus regen Kiesewetter und Mack an, über die Verlängerung der neuen IRE-Linie von Karlsruhe über Stuttgart nach Aalen bis nach Crailsheim nachzudenken. Dann hätte auch Ellwangen eine schnelle Verbindung nach Stuttgart beziehungsweise Karlsruhe und Nürnberg im Stundentakt. Dies sei bereits mit der bestehenden Infrastruktur möglich.