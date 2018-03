Goldies sind Mannschaft des Jahres 2017

Bei der Sportlerehrung in der Stadthalle hat die Stadt Ellwangen 336 aktive Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Leichtathletin Leonie Horn von der DJK-SG Ellwangen ist Sportlerin des Jahres, Adrian Maierhöfer, Ringer im AC Röhlingen, Sportler des Jahres 2017. Zur Mannschaft des Jahres 2017 wurden die Röhlinger Goldies gekürt. Sportehrenbriefe wurden Hilde Sperber vom SV Rindelbach und Bernd Brasse, Gründer des TSC Blau-Rot Ellwangen, verliehen.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sprach allen erfolgreichen Sportlern und Sportlerinnen Dank und Anerkennung aus. Mit ihren Leistungen und Erfolgen hätten sie die Stadt und die Vereine landes- und bundesweit hervorragend repräsentiert, einige sogar international. „Ihr seid alle Sieger“, rief der OB den Sportlern zu. Sie könnten auf das Erreichte stolz sein. Erfolge deutscher Spitzensportler wie jüngst bei der Olympiade und den Paralympics seien auch ein Zeichen dafür, dass die Basis in zahlreichen Sportvereinen gut aufgestellt sei: „Die Sportvereine bilden durch ihre Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, das Rückgrat der Gesellschaft“, sagte Hilsenbek. Er erinnerte daran, dass der Stadtverband sporttreibender Vereine die Heimattage 2017 erst möglich gemacht habe, und dankte dessen Vorsitzendem Hermann Weber für die Zusage, sich auch in diesem Jahr zu engagieren: „Für mich sind die Heimattage gesetzt“, so der OB.

Zu viel Regulierung: Kritik von Hermann Weber

In seinem Grußwort kritisierte Weber scharf die den Vereinen auferlegte Überregulierung: „Wir regulieren uns zu Tode“, sagte er. Sportler bräuchten Werte wie Leistungsbereitschaft und Ausdauer, Bescheidenheit und Demut, Anstand und Nächstenliebe. Sie müssten in den Vereinen vermittelt und gepflegt werden. „Bleibt anständig“, mahnte Weber.

Leonie Horn gewann 2017 die süddeutsche und die baden-württembergische Meisterschaft im 800-Meter-Lauf der Jugend U18 und wurde in dieser Disziplin Siebte bei den deutschen Meisterschaften. Im Waldlauf Jugend U18 errang sie den 3. Platz der baden-württembergischen Meisterschaft und gewann die Bezirksmeisterschaft. Ringer Adrian Maierhöfer ist württembergischer Meister 2017 im Frei- und griechisch-römischen Stil in der A-Jugend bis 50 Kilo und wurde im Freistil auch Bezirksmeister seiner Gewichtsklasse. Platz zwei bei den Damen ging an Laura Vornberger vom AC Röhlingen.

Den dritten Platz teilen sich die Sportkeglerinnen des KC Schrezheim Sakia Barth, Sportlerin des Jahres 2015, und Simone Schneider. Den 2. Platz bei den Herren belegt Hubert Hönle von der Leichtathletikabteilung der DJK-SG Ellwangen, den dritten Alexander Röhberg vom KC Schrezheim.

Mannschaft des Jahres 2017 sind die Röhlinger Goldies. Der Name ist Programm. 2011 gegründet, eilt die Showtanzgruppe mit Trainerin Tina Schäfer von Erfolg zu Erfolg. 2017 wurde sie Vizeweltmeister bei der World Gym for Life Challenge in Oslo. Platz zwei belegt die Herrenmannschaft der Schrezheimer Kegler, die 2017 in die zweite Bundesliga aufstieg. Über den dritten Platz freuen sich die D-Juniorinnen des FC Ellwangen.

Keine Spur von der Röhlinger Fahne

Hilde Sperber wurde als erste Vereinsfunktionärin mit dem Sportehrenbrief ausgezeichnet. Seit über 40 Jahren engagiert sie sich im SV Rindelbach. 1978 führte sie Kinderturnen ein. Später folgten Seniorennachmittage und Seniorengymnastik, die sie bis heute leitet.

Mit Bernhard Kurt „Bernd“ Brasse wurde ein „Dauerbrenner“, so der OB, mit dem Sportehrenbrief ausgezeichnet. Der Gründer und langjährige Vorsitzende des TSV Blau-Rot Ellwangen initiierte das Clubheim an der Bahnhofstraße, das überwiegend in Eigenleistung realisiert wurde.

Dass die Röhlinger Fahne in der Stadthalle fehlte, lag daran, dass sie wie das Wirtshausschild des Weißen Ochsen unauffindbar war und blieb. Weder Hausmeister noch Ortschaftsvorsteher hatten bei der Suche Erfolg. Hilsenbek versprach, die Stadt werde den Röhlingern eine neue spendieren.