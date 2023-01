GOA hat eine Million Euro in den neuen Ellwanger Wertstoffhof investiert

Rund eine Million Euro hat die die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) in ihren neuen Wertstoffhof am Hinteren Spitalhof 4 an der Landesstraße 1060 zwischen Ellwangen und Eggenrot investiert. Am Freitag ist dieser nun offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Der Wertstoffhof ist als Ersatz für den Standort auf dem Schießwasen entstanden, da das Gelände zur Landesgartenschau 2026 großflächig umstrukturiert werden soll.

Zahlreiche Gäste kamen trotz des immer wieder einsetzenden Regens zur Einweihung, die gemäß der Jahreszeit mit Würstle und Glühwein begangen wurde. Er freue sich, diese Woche bereits zum dritten Mal in Ellwangen zu Gast zu sein, sagte Landrat Joachim Bläse. Beim Kalten Markt habe er erst das Kuttelnessen „überstanden“ und dann noch seinen Mantel verloren, diesen mithilfe von Bürgermeister Volker Grab aber wieder gefunden, scherzte er.

Bläse dankte der GOA, dass sie in Sachen Müllverwertung schon früh neue Wege gegangen sei. Man habe sich vom Abfall- zum Wertstoffhof entwickelt, dadurch sei ein Kreislauf zur Nachhaltigkeit entstanden. Der Standort zwischen Ellwangen und Eggenrot ist laut Bläse richtig gewählt worden. Er sei attraktiv. Mit einer Küche und Toiletten habe die GOA zudem an die Mitarbeiter gedacht. Mit insgesamt 18 Wertstoffhöfen auf der Ostalb sei man in der Region „richtig gut ausgestattet“, erklärte Bläse.

Auch Oberbürgermeister Michael Dambacher betonte die Attraktivität des neuen Standorts. Von welchem Wertstoff habe man schon so einen tollen Blick auf das Ellwanger Schloss, schwärmte er. Der Hof sei großzügig gestaltet worden, sodass man ordentlich an die Container heranfahren und abladen könne. Auf der L1060 ist extra eine neue Abbiegespur zum Wertstoffhof geschaffen worden.

Laut Dambacher habe man während der Bauarbeiten auch gleich eine Lagerfläche für den Bauhof realisieren können. Zudem sei geplant, die Radwegeverbindung zwischen Ellwangen und Eggenrot auszubauen. Der OB dankte allen Beteiligten und hofft, dass der Wertstoff gut angenommen wird.

GOA-Geschäftsführer Arne Grewe lobte das Wertstoffkonzept des Unternehmens und kam kurz auf den Entwicklungsprozess des neuen Hofes zu sprechen. Im Dezember 2021 habe man mit dem Bebauungsplan begonnen. Baubeginn war im Juni 2022. Auf eigenes Risiko der GOA, das der Bebauungsplan noch nicht ganz fertig gewesen sei, erinnerte sich Grewe. Im Dezember waren die Arbeiten abgeschlossen. Im Januar wurden lediglich noch die Tore und einige Zäune montiert.

Der Wertstoffhof hat eine Grundstücksgröße von 5208 Quadratmetern. Etwa 5000 Kubikmeter Erde wurden während der Bauarbeiten bewegt. Die Asphaltfläche ist 3800 Quadratmeter groß. Insgesamt sind 400 laufende Meter Kanalleitungen, 150 laufende Meter Abwasserrinnen, 500 laufende Meter Kabel und Medienleitungen, 150 Kubikmeter Betonfundament, 400 Kubikmeter Stahlbetonwände, 200 Quadratmeter Bodenplatten, 30 Tonnen Stahl sowie 250 laufende Meter Zaun verbaut worden.

In die Bauarbeiten hat die GOA etwa 850.000 Euro investiert, zusätzlich noch einmal 150.000 Euro in das Inventar. Dazu zählen Container, Pressen und Radlader.