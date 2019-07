Go-Ahead-Zug fährt jetzt auch um 7.11 Uhr

Seit Montag, 1. Juli, setzt Go-Ahead Baden-Württemberg um 7.11 Uhr einen Zug zwischen Ellwangen und Aalen ein, um Schülern und Pendlern in der Hauptverkehrszeit ihren Weg zur Schule und zur Arbeit zu ermöglichen. In der vergangenen Woche mussten die Fahrgäste auf einen Bus umsteigen, den das Landratsamt spontan organisiert hatte, nachdem Go Ahead keinen Zug bereitstellen konnte.

Laut Go-Ahead ist der Verkehr am Wochenende und auch am Montag im Berufsverkehr stabil gelaufen. Am Sonntag kam es auf der Strecke von Stuttgart nach Aalen aber wegen eines Stellwerksausfalls zu einer längeren Verzögerung.

Am Montag kam es zu einzelnen Verspätungen, weil ein Stellwerk in Waiblingen ausgefallen war. Außerdem habe es Oberleitungsstörungen auf der Strecke gegeben und die Strecke sei durch andere Züge belegt gewesen.

Wer von Ellwangen nach Crailsheim will oder umgekehrt, muss bis voraussichtlich einschließlich 19. Juli weiter Bus fahren. „Wir rechnen damit, ab 20. Juli auf allen Strecken den Regelfahrplan, also entsprechend den gedruckten Faltfahrplänen, fahren zu können“, so Hans-Peter Sienknecht, Geschäftsleiter Go-Ahead Baden-Württemberg.

Ab 15. Juli soll es in in der Agentur Ellwanger Studienreisen auch Fernverkehrstickets geben. Bis dahin sollen alle technischen und organisatorischen Vorbereitungen abgeschlossen sein. An den Go-Ahead Fahrscheinautomaten gibt es die Fahrkarten schon jetzt.