Glyphosat: Für die einen Pflanzenschutz, für andere Gift

Für die einen ist es Pflanzenschutz, für die anderen Gift: Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat steht spätestens seit seiner umstrittenen Wiederzulassung in der Europäischen Union Ende 2017 für weitere fünf Jahre stellvertretend für ein Dilemma: Wie gehen Ökonomie und Ökologie zusammen? Im Ellwanger Raum diskutieren Landwirte und Naturschützer die Frage jenseits bequemer Vereinfachung.

„Ja“, sagt Hubert Kucher aus Schrezheim, der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb, natürlich nutzen auch einige hiesige Bauern das Totalherbizid. „Es ist das harmloseste und am weitesten verbreitete Pflanzenschutzmittel.“ Spritzen statt pflügen heiße es vor allem vor der Aussaat von Getreide oder Mais, um den Acker von Beikräutern wie der zähen Quecke zu befreien. Vergilbte Felder im Frühling künden davon. Trotzdem hat der Glyphosateinsatz im Ostalbkreis „verglichen mit intensiven Ackerbaugebieten eher eine untergeordnete Bedeutung“, teilt das Landratsamt mit. Über Zahlen für die Region verfügt die Behörde nicht. Die gibt es nur im großen Maßstab.

Seit der US-Konzern Monsanto Glyphosat 1974 auf den Markt brachte, ist der Verbrauch des „erfolgreichsten Pflanzenschutzmittels der Welt“ laut der Agrarmarktforschungsgruppe Kleffmann bis 2015 auf rund 850 000 Tonnen angestiegen. Rund 32 500 Tonnen davon werden in Europa verspritzt. In Deutschland waren es rund 4500 Tonnen. Sie landeten zu 90 Prozent auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, vor allem im Norden und Osten der Republik, so eine Studie der Uni Göttingen. Insgesamt werden jährlich rund 37 Prozent der deutschen Ackerflächen mit Glyphosat behandelt.

„Die Landwirte fahren mit dem System gut“, weiß Klaus Oker, der 28 Jahre lang für die BAG Aalen tätig war und jetzt für einen Pflanzenschutzmittelvertreiber arbeitet. Ohne Pflug tun sie das politisch Gewollte: Sie vermeiden auf ihrem Boden Erosion und Nitratauswaschung und fördern damit das Leben im Boden. Und sie tun das wirtschaftlich Notwendige: Mit Glyphosat arbeiten sie billiger und schneller. „Es geht immer ums Geld“, sagt Oker. „In der Landwirtschaft liegen Kosten und Ertrag so eng beisammen, dass jeder Euro zählt.“ Der Einsatz von Pflug, Kreiselegge und Sämaschine kostet den Ackerbauer pro Hektar etwa das Doppelte wie der Einsatz von Glyphosat, rechnet Oker vor. Trotzdem würden die meisten Anwender inzwischen am liebsten auf das Mittel verzichten. Zu verpönt ist es: Zu den Zweifeln, ob es nicht doch Krebs erregt, kommt die Diskussion um Artenschwund und Insektensterben. „Immer heißt es, die Bauern sind an allem schuld“, fasst Bauernsprecher Hubert Kucher die Stimmung zusammen.

Insektenschwund ist dramatisch

Tatsache ist: Der Schwund an Insekten nimmt dramatische Ausmaße an. Und Glyphosat ist eine der Ursachen. „Es ist ein Gift, das alle Pflanzen abtötet. Damit tötet es indirekt auch alle Insekten und deren Larven, weil sie die Pflanzen als Lebensgrundlage brauchen“, sagt Hariolf Löffelad, der Vorsitzende des Naturschutzbunds (Nabu) Ellwangen. Gleichwohl sieht er in einem Verbot nicht die Lösung. In der intensiven Landwirtschaft komme dann eben ein anderer chemischer Wirkstoff zum Einsatz. Deshalb fordere der Nabu Umfassenderes: nämlich unter anderem, bis 2025 den Einsatz von Pestiziden insgesamt zu halbieren und den Anteil des ökologischen Landbaus auf 30 Prozent zu erhöhen.

Zum Verlust biologischer Vielfalt führen weiter Monokulturen, Baugebiete, Straßenverkehr, Lichtverschmutzung, zählt Löffelad auf. Die Landwirte zu Sündenböcken zu stempeln liegt ihm fern. Vielmehr suche er das Gespräch. Und nimmt Ideen wie diese auf: „Die Bauern müssten auch ohne intensive Landwirtschaft mehr Einnahmen erhalten – durch ein Produktionsziel Artenschutz.“

