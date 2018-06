Glyphosat bleibt umstritten

Für die Bauern ist es noch immer in vielen Fällen das universelle Unkrautbekämpfungsmittel und eine Vereinfachung des Maschineneinsatzes auf dem Acker. Für die Chemieindustrie ist Glyphosat ein einträgliches Geschäft.

Für Mensch und Tier ist es gesundheitsgefährdend, vielleicht sogar krebserregend. In diesem Spannungsfeld referierte der Kirchberger Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Harald Ebner, vor einem durchaus gemischten, aber hoch interessierten Publikum, bestehend nicht nur aus Ellwanger grünen Parteigängern, sondern auch interessierten Landwirten.

Ebner, im Bundestag Obmann des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, führte in die komplizierte Thematik ein und stellte jüngste Untersuchungsergebnisse zur Glyphosat-Problematik vor. Danach hat die Weltgesundheitsorganisation WHO im vergangenen Jahr dieses Herbizid als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Daraufhin setzte die Europäische Union die weitere Zulassung, die 2015 ausgelaufen war, aus und genehmigte das Mittel vorläufig nur für weitere eineinhalb Jahre.

Ebner erläuterte die Vorgehensweise bei der Genehmigung eines Herbizids. Demnach müssen die Hersteller mit eigenen Gutachten die Ungefährlichkeit eines Mittels beweisen. Solche, wohl nicht ganz neutrale Gutachten, so Ebner, wurden von der Bundesanstalt für Risikoabschätzung ungeprüft übernommen und mussten später kleinlaut zurückgenommen werden.

Ebner forderte auf, das immer noch frei verkäufliche Totalherbizid Glyphosat (Monsanto-Markenname „Roundup“) so weit wie irgendwie möglich nicht mehr zu verwenden. Dabei meinte er auch die bundesrepublikanischen Kleingärtner und die Bundesbahn. Die Landwirtschaft solle auf den Glyphosateinsatz mit der pfluglosen Bodenbearbeitung („Mulchsaat“) verzichten und wieder mehr pflügen und auch keine neuen „Cocktails“ (Mischungen aus verschiedenen Herbiziden) einsetzen, weil hier Tallowamine (zellmembranzerstörende Stoffe, die das Eindringen des Giftes in lebende Zellen verbessern) und ihre Abbauprodukte (Metaboliten) eingesetzt werden. Und deren Gefährlichkeit im Zusammenhang mit anderen Wirkstoffen ist noch so gut wie gar nicht untersucht.

Langfristige Folgen des weltweiten Pestizideinsatzes, worunter man alle Gegenmittel gegen Pilze (Fungizide), Un- oder Beikräuter (Herbizide), Schädlinge (Insektizide) und andere Leben zerstörende Gifte versteht, sieht man in Deutschland auch daran, so Ebner, dass ungefähr 80 Prozent aller bei uns lebenden Insekten nicht mehr vorkommen – eine ungeheure Zerstörung der biologischen Vielfalt und des genetischen Potenztials und damit des in Jahrmillionen angewachsenen vielfältigen Lebens. (ng)