Glückliche Gewinner beim Gewinnspiel der Baugenossenschaft

Die Ellwanger Baugenossenschaft hat jetzt die Sieger ihres Jubiläums-Gewinnspiels gekürt. Ein ProEllwangen-Gutschein in Höhe von 100 Euro ging an Sarah Koppe, einer in Höhe von 250 Euro wurde Claudia Strehle überreicht. Den Hauptgewinn, ein 1000 Euro-Gutschein von der Firma Radsport Ilg, konnte der Gewinner Stefan Steinhauser leider nicht persönlich entgegennehmen.

Anlässlich ihres 100-jährigen undertjährigen Bestehens hatte die Baugenossenschaft Ellwangen ein Gewinnspiel veranstaltet. Wie der geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft, Thomas Töpfl, war das Gewinnspiel als kleiner Ersatz für eine große Feier auf dem Marktplatz . Leider aber sei dieses aufgrund der Pandemiebeschränkungen ausgefallen. Das Gewinnspiel, bei dem fünf Fragen rund um die Geschichte der Baugenossenschaft zu beantworten waren, wurde aber trotzdem organisiert und durchgeführt. „Die Resonanz war sehr gut“, freut sich Töpfl, „fast alle Teilnehmer konnten die Fragen richtig beantworten.“ Nun stehen die Gewinner fest: Ein ProEllwangen-Gutschein in Höhe von 100 Euro ging an Sarah Koppe, einer in Höhe von 250 Euro wurde Claudia Strehle überreicht. Den Hauptgewinn, ein 1000 Euro-Gutschein von der Firma Radsport Ilg, konnte der Gewinner Stefan Steinhauser leider nicht persönlich entgegennehmen.