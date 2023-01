Im Jeningensaal des Jeningenheims in Ellwangen findet am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr wieder ein Glaubensgespräch statt mit dem Thema „Maria – Zeichen der Endzeit“. Anlass ist laut Pressemitteilung eine weltweite Häufung von anerkannten Muttergotteserscheinungen in den letzten 200 Jahren. Hierzu lädt die Legio Mariae ein.