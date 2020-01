Glasscheibe des Ofens splittert: Wohnzimmer brennt völlig aus

Ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro ist am Neujahrsmorgen um 1 Uhr entstanden, als in einem Wohnzimmer in der Hohenstaufenstraße die Glasscheibe eines Sichtholzofens aus bislang unbekannter Ursache splitterte.

Das Feuer griff zunächst auf das neben dem Ofen gelagerte Brennholz über. Im weiteren Verlauf brannte das Wohnzimmer dann vollständig aus. Ein 29-jähriger Bewohner, der versuchte den Brand zu löschen, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.