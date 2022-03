Glasfaserausbau mit Hilfe der Deutschen Bahn

Die EnBW-Tochterunternehmen im Telekommunikationsbereich, Plusnet GmbH und NetCom BW GmbH, bauen ihre Glasfaseraktivitäten weiter aus und nutzen dazu zukünftig im Kernnetzbereich Glasfaserkapazitäten der Deutschen Bahn AG. Ein entsprechender Vertrag über die Inanspruchnahme freier Kapazitäten im DB-Gigabitnetz wurde jetzt mit der DB broadband GmbH, Tochterunternehmen der DB Netz AG, unterzeichnet. Darüber hat die NetCom jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Durch die Zusammenarbeit mit der DB broadband könnten die beiden Telekommunikationsanbieter der EnBW den Glasfaserausbau im jeweiligen Zielmarkt – NetCom BW in Baden-Württemberg und angrenzendem Bayern, Plusnet im restlichen Bundesgebiet – noch einmal beschleunigen, heißt es. Denn: Durch die Nutzung der Bahninfrastruktur könnten lange Erschließungswege vermieden und die Reichweite moderner Telekommunikationsdienste schnell und effizient weiter ausgedehnt werden.

„Durch den Vertrag mit der DB broadband erweitern wir die Kapazitäten unseres ohnehin schon leistungsfähigen Backbonenetzes in Baden-Württemberg und dem angrenzenden Bayern noch einmal deutlich und schaffen uns damit noch besseren Zugang zu Glasfasernetzen in Landkreisen und Kommunen. So gehen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Position auf dem baden-württembergischen Telekommunikationsmarkt in den kommenden Jahren weiter zu festigen und auszubauen“, wird Bernhard Palm, CEO von NetCom BW, in der Mitteilung zitiert.

Der bundesweite Glasfaserausbau der EnBW wird von den beiden TK-Töchtern NetCom BW und Plusnet mit klarer regionaler Zuständigkeit umgesetzt. Während NetCom BW ihre regionale Marktposition in Baden-Württemberg – mit Fokus auf Privatkunden und Unternehmen – weiter ausbauen wird, treibt Plusnet das Wachstum im übrigen Bundesgebiet voran und bietet Geschäftskunden modernste TK-Dienste für Internet, Telefonie und Vernetzung.