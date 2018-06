Glücksgriff für Neresheimer Stadtfest

Zum ersten Mal hat das Stadtfest in Neresheim mit einem Konzert begonnen – die Premiere war ein voller Erfolg. Zwar war es am Freitag kein lauer Sommerabend, vielmehr sorgte die Schafskälte für etwas kühlere Temperaturen. Dies tat der guten Stimmung auf dem Marienplatz aber keinen Abbruch. Die achtköpfige Münchner Band Jamaram rockte ihn locker und sorgte so für eine gute Einstimmung auf das zweitägige Fest, das Neresheim nunmehr zum 24. Mal feiert.

Jamaram präsentierte in einer ansprechenden Live-Show einen bunten Mix aus Reggae, Ska, Latin und Funk und der Funke sprang sofort über. Für gute Stimmung hatte als Vorgruppe bereits die Band „The Brassidents“ gesorgt, eine Formation aus Neresheim und Umgebung. Sie erwies sich zum Auftakt als Glücksgriff.

Das Konzert, zu dem Martin Schill von der Kulturinitiative Neresheim begrüßte, war eine Idee von Bürgermeister Thomas Häfele und wurde mit Sponsorengeldern finanziert. Der Stadtfest-Auftakt am Freitag Abend dürfte sich in Neresheim etablieren, denn es waren schon zahlreiche Besucher unterwegs, die die Stadt belebten und den Vereinen einen zusätzlichen, hoch willkommenen Umsatz bescherten. (tu)