Gitarristin Judith Bunk spielt im Palais Adelmann

In der Reihe „Jumping Fingers“ tritt die Gitarristin Judith Bunk am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Palais Adelmann auf. Bei ihrem Konzert in Ellwangen führt Judith Bunk Werke von Dowland, Bach, Mompou, Sor, Vassiliev, Ohana und Buxtehude auf. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Judith Bunk beeindruckt regelmäßig Publikum und Presse durch ihr feinfühliges, differenziertes Spiel, ihre stimmigen Interpretationen und ihre präzise Tonkultur. Solistisch und kammermusikalisch trat sie bei namhaften Festivals und Konzertreihen auf, wie den Ludwigsburger Schlossfestspielen und den Europäischen Wochen Passau. Judith Bunk ist Preisträgerin und Stipendiatin zahlreicher Wettbewerbe, zum Beispiel des 41. internationalen Rundfunkwettbewerbs „Concertino Praga“, des Deutschen Musikwettbewerbs, des internationalen Anna-Amalia-Gitarrenwettbewerbs, der Deutschen Stiftung Musikleben sowie der Yehudi-Menuhin-Stiftung „Live Music Now“.

Ihre Musikstudien absolvierte sie allesamt mit Auszeichnung – das Diplomstudium (2013) in der Klasse von Professor Jürgen Rost an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar sowie ihren Performance Master (2016) und zuletzt 2018 das Solistendiplom unter Professor Stephan Schmidt an der Musikakademie der Stadt Basel.